Narlı türkülerle nar ekşisi üretiyorlar

İzmir Foça’da 2 yıl önce kurulan ve 110 üyesinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yörenin mevsimlik ürünlerini işleyerek üretim yapıyor. Ağustos ayı sonunda domates salçası ve konservesi imalatı için bir araya gelen üyeler, şimdilerde ise nar ekşisi üretimini ‘Nar Ağacı Narsız Olur Mu?’ ve ‘Nar Tanesi Tanesi’ gibi türküler eşliğinde sürdürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde 2 yıl önce kurulan ve 110 üyesinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yörenin mevsimlik ürünlerini işleyerek üretim yapıyor. Ağustos ayı sonunda domates salçası ve konservesi imalatı için bir araya gelen üyeler şimdilerde ise nar ekşisi üretimi için yaptıkları işlerini 'narlı' türküler eşliğinde sürdürüyor. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yöredeki üreticilerden nar ekşisi yapılmak üzere aldığı toplam 1 tonluk narın yıkama, kesme, tanelerine ayırma, sıkma ve kaynatma işlemleri başladı. Oldukça zahmetli olan bu işlemleri ise ilçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde oturan kooperatif üyeleri yapıyor. Kooperatife üye olan ziraat mühendislerinin de yönlendirmesi ve gözetimiyle katkı maddesi eklenmeden işlenen ürünler son aşamada şişeleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ise 'Nar Ağacı Narsız Olur Mu?' ve 'Nar Tanesi Tanesi' gibi türküler eşliğinde hava kararıncaya kadar devam ediyor.



GÜVEN ÇEMBERİ



Kooperatif üyesi kadınlardan Nilgün Gök, "Burada kooperatifle bir güven çemberi oluşturduk. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya geldik, dost olduk. Şimdi hep birlikte imece usülünü deniyoruz" diye konuştu.