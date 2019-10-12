Çameli’nde bir ‘Gavur Deliği’

Doğası ve tarihi yapılarıyla tam bir sonbahar gezisi sunan Denizli Çameli, muhteşem manzaralarıyla seyahatseverleri bekliyor

Gözlerinizi kapatın, burnunuza buram buram sıcacık köy ekmeğinin kokusu gelsin, üzerine sapsarı tereyağını sürüyorsunuz, en üste mis gibi çemen, köy sütü de yanı başında, canınız mı çekti? O zaman doğru; Denizli'nin Çameli İlçesi'ne, Emecik ve Cevizli mahalleleri arasında bulunan Gavur Deliği kanyonuna...



ASIRLIK KÖPRÜ



Sonbahar ve kış turizmi denildiğinde Çameli ilk akla gelenlerden olmalı. Günübirlik ve bir gece konaklamalı olarak gidebileceğiniz Çameli, özellikle sonbaharda müthiş bir görsellik sunuyor. Sarı, kırmızı, yeşil ve turuncu tonlarının oluşturduğu renk cümbüşüne eşlik eden doğanın yansıması gelenleri kendine aşık edebilecek türden. Pastel renklerin barındığı sonbahar mevsiminde doğa içinde saatlerce yürüyebilirsiniz. 14 kilometre uzunluğundaki Gavur Deliği kanyonu, içinde çok sayıda küçük şelale ile 16 metre yüksekliğinde büyük bir şelaleyi barındırıyor. Emecik kanyonunun yakınlarındaki ve kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen tarihi köprü, üzerinden geçen yıllara rağmen halen iki mahalleye hizmet veriyor. 11 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki tahta köprü, eşsiz manzarası ile kendine hayran bırakıyor.



200 YILLIK DEĞİRMEN



Doğaseverler Sarıkavak Mahallesinde bulunan 200 yıllık su değirmeninde mola verip günümüz teknolojisine yenik düşmeyen ve hala su mekanizmasıyla çalışan değirmen gezilebilir. Ayrıca her tür bisiklet parkuru ve yürüyüş parkuru bulmak mümkün.