Karikatür sevenler Karaca Kültür’de

Karaca Kültür Merkezi, 2019-2020 sanat sezonunu "İzmir'den Dünyaya 57 Karikatür Bakışı" sergisi ile açtı. Açılışta konuşan Karaca Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni, çağdaş minyatür sanatçısı Arya Kamalı, "Bu yıl ikincisi gerçekleşen sergide eseri bulunan değerli 57 karikatürist, çalışmalarıyla İzmir'e farklı bir heyecan getiriyor" dedi. Sergi 14 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

ERCAN AKGÜN