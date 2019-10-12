Yeşilçam servisi

İzmir'de Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı okul servisi, öğrencileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Çocuklar, eski şarkılar eşliğinde de keyifli bir yolculuk yapıyor.

İzmir'de yaşayan Mertcan Turan, Yeşilçam tutkusunu kullandığı okul servisi aracına taşıdı.