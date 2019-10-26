Su kabağından limon kabuğuna, bakır tencereden sokak lambasına kadar farklı malzemeler kullanarak müzik aleti üreten emekli öğretmen Ramazan Efe, şimdi deve kuşu yumurtasından üç telli saz ‘Rebap’ yapmaya başladı

Denizli'de bugüne kadar çeşitli malzemeleri kullanarak telli müzik aletleri üretimi yapan emekli sınıf öğretmeni Ramazan Efe, geçtiğimiz ay Antalya'daki çiftliklerden getirterek özel bir yöntemle içini boşalttığı deve kuşu yumurtasından Rebap yapmaya başladı. Küçük atölyesinde su kabağından limon kabuğuna, Hindistan cevizi kabuğundan bakır tencereye, sokak lambasından ekmek tenceresine kadar farklı malzemeler kullanarak çeşitli telli müzik aletleri yaptığını hatırlatan Efe, "26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldım. 47 yıldan bu yana saz çalıyorum.



SANATÇILARA VERECEK



15 yıldan bu yana da çeşitli malzemelerden telli müzik aletleri yaparak Türk Halk ve Türk Sanat Müziği'nde kullanılabilecek yeni sesler, yeni çalgılar imal ediyorum. Şimdi de Antalya'daki çiftliklerden getirttiğim deve kuşu yumurtasından üç telli bir saz türü olan Rebap yapmaya başladım. İki hafta içinde sazı bitirmeyi hedefliyorum" dedi. Efe, sözlerini şöyle sürdürdü: Sazımın sapının yapımında kelebek ağacı kullandım. Yaptığım müzik aletlerinin büyük bölümü İstanbul'da bulunan 'Müzik Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Üzerinde hiçbir koruyucu madde ve boya kullanmadan yapacağım Rebap'ı özel konserlerde kullanılmak üzere sanatçılara vereceğim" dedi.



REBAP NEDİR?



Rebap, hindistan cevizi kabuğu üzerine deri gerilerek yapılan, üç telli, perdesiz, yaylı bir müzik aletidir. Genellikle Orta Asya ve İran taraflarında kullanılır.

HASAN DURNA