Öğrenciler dosta canlar yuvaya kavuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan esinlenen Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okulların bahçesine kulübe koyarak sokak hayvanlarına sahip çıktı. Bakımları ve aşıları yapılan can dostlar kulübelere yerleşirken öğrenciler mutlu anlar yaşadı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayvanseverler tarafından kurulan "Bize El Ver Platformu" ile işbirliğine giderek okullarda doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için örnek bir projeye imza attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, "Pergel" adlı sokak köpeğine sahip çıkıp Bakanlık bahçesindeki kulübede bakıma almasından esinlenen Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri sevindiren bir çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçedeki okulların bahçesine kulübe konularak sokak hayvanlarına sahip çıkıldı. Bakımları ve aşıları yapılan sokak hayvanları bu kulübelere yerleştirilirken öğrenciler mutlu anlar yaşadı. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu öncülüğündeki örnek proje kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı başında tüm okul müdürleriyle toplantı yapıldı.



HER OKULA BİR KULÜBE



Karşıyaka'daki tüm okulların bahçesine sokak hayvanlarını sahiplenmek ve bakımlarının yapılması için kulübe yerleştirildi. Öğrencilerin doğa ve hayvan sevgisi bilincini geliştirmek amacıyla her okulda 'Doğa ve Hayvanları Korumu Kulübü " kurulması kararlaştırıldı. Okullarda kurulan doğayı ve hayvanları koruma kulüplerine 'Bize El Ver Platformu'nun kurucuları olan Ata Türkeli ve Akın Usanmaz ile hayvansever üyeler büyük destek verdi. Platform ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında ilk etapta 32 okul, sokak hayvanlarına sahip çıktı. Diğer okullar da bu sahiplenme sürecine dahil edildi. Sahiplenilen sokak hayvanlarının aşılama ve bakımları da büyük bir titizlik içinde yapılırken, uygulamaya çok sevinen öğrencilerin, mutluluğu görülmeye değerdi.



SAYIN BAKAN'DAN ESİNLENDİK



Proje hakkında Yeni Asır'a açıklama yapan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, "Bu projeyle hem sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz, hem de öğrencilerimize doğa ve hayvan sevgisinin aşılıyoruz. Bu çalışmaya destek veren Bize El Ver Platformu üyelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.