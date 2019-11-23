Hocanın borcu

Nasreddin Hoca parasını geri istemek için defalarca kapısını çalan alacaklısına kapıyı açmış, "Yakında. Yakında paranı ödeyeceğim" demiş. - Ne zaman? - Dinle bak... Bizim duvar kenarına yol boyunca çalı tohumu ektim. - Eee? - Bu tohumlar ilkbaharda yeşerecek ve çok çalımız olacak. - Peki anladım, ya sonra? - Bu caddeden çok koyun sürüsü geçer. Geçerken, geçen koyunların yünleri çalılara takılacak. Ben de yünleri toplayacağım. Bizim hanım bunları eğirip ip yapacak. Sonra gerisi kolay! Ben de pazara götürüp satacağım ve paranı geri ödeyeceğim. Adam bu saçma plan üzerine kahkahayı basar. O zaman hoca, der ki, "Parayı peşin görünce nasıl da gülersin değil mi, seni köftehor seniii..."



İŞ BİLEN ESNAF BÖYLE OLUR

Mecliste odalardan birisinin kapısı bozulmuş. Kapının tamir olması için marangoz çağırmak gerek. Gelenek olarak iki marangoz çağırmışlar, ihaleyi açıyorlar. Konu ile ilgilenen milletvekili gelen birinci marangoza sormuş: - Bu kapıyı kaça yaparsın? - 500 liraya yaparım. Milletvekili ikinci marangoza dönmüş: - Sen kaça yaparsın? - 2500 liraya yaparım, demiş ikinci marangoz. Vekil şaşırmış. "Nasıl yani! Bu nasıl 500 liraya yapıyor da sen 2500 lira diyorsun? Sayın vekilim, 1000 lira ben alacağım, 1000 lira siz alacaksınız. 500 lira da aradan çekilsin diye buna vereceğiz, kapıyı yaptıracağız."



MOTOR ÇALIŞIRKEN YAPSANA

Dünyaca ünlü kalp doktorunun arabası bozulmuş ve arabasını tamire götürmüş. Tamirci arabanın kaputunu açmış ve doktora dönerek, "Size bi şey soracağım. Ben ve siz hemen hemen aynı işleri yapıyoruz. Örneğin ben şimdi özenle kaputu açacağım, bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları ve motor yağını değiştireceğim. Hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım. Söylermisiniz siz nasıl oluyor da milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun sıkıyorum? Bunun üzerine doktor tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş: - Bunların hepsini motor çalışırken yapabilir misin?



ANAMIN İŞİ ÇOK ZOR

İlkokulda 3 laz öğrenci bebeklerin nasıl dünyaya geldiğini konuşuyorlarmış. Dursun şöyle demiş: - Pizum ailede bebekleri hep leylekler geturur. Fadime şöyle demiş: - Bizde bebekler gül bahçesinden çıkar. Temel de şöyle demiş: - Piz fakiriz. Pizde bebekleri annem kendisi yapayi.."



TAM ADAMINA YARDIM ETMİŞ

Bir adam hayatıyla ilgili konuları danışmak için bir kahine gitmiş. Kahin, adama gelecekte milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacağını bildirmiş. Adam şok olmuş. "Madem öyle ben de kendimi öldürürüm ilerde sorun çıkmaz" diye düşünüp yüksek bi köprüye gidip atlamaya karar verir. Köprüye gider, bir de bakar, ufak bi çocuk da köprüden atlamak üzredir. Adam dayanamayıp çocuğu kurtarır. "İsmin ne evladım senin" demiş adam. Çocuk, "Adolf Hitler" demiş.

GÜRKAN ERTAÇ