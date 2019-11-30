İzmir’in minik şampiyonları

İzmirli minik dansçılar Ceylin Azra Kızılkaya ve Barkan Candan 11. kez Türkiye şampiyonu oldu. İzmir’in gurur tablosuna ismini yazdıran genç dansçıların hedefleri arasında yurt dışında da şampiyonluklar elde etmek yer alıyor

İzmirli minik dansçılar Ceylin Azra Kızılkaya ve Barkan Candan 11. kez Türkiye şampiyonu oldu. İzmir'in gurur tablosuna ismini yazdıran genç dansçılar, geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Dans Sporları Federasyonu TDSF 2019-2020 Kulüplerarası Sıralama Yarışması 2. Etabında Waltz, Tango, Viennese Waltz, Quickstep, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, ve Jive kombinasyonundan oluşan Standart & Latin dans performanslarıyla Yıldızlar 1 D Klasmanı Türkiye birinciliğine hak kazandı. İzmir Dans Atölyesi sporcuları Candan ve Kızılkaya'nın hedefleri arasında yurt dışında da şampiyonluklar elde etmek yer alıyor.



BAŞARIDAN BAŞARIYA



13 yaşındaki Ceylin Azra Kızılkaya, spora 4 yaşında jimnastikle başladı 3 yıl jimnastik sonrası 7 yaşında 3 yıl lisanslı olarak yüzme ile devam etti. Okulundaki dans derslerinde yeteneği öğretmeni tarafından keşfedilince dans eğitimi almaya başladı. Profesyonel olarak dans sporu yapmaya, İzmir Dans Atölyesi'nin dans sporcusu seçmelerini geçip lisanslı olarak partneriyle TDSF Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve WDSF Dünya Dans Sporları Federasyonu'nun yarışmalarına katılmaya başladı. Bunun yanında yüzme, piyano eğitimine de devam ederken akademik alanda yurt dışında dereceler alıp madalyalarla ülkemize döndü.



ATLETIZM ILE BAŞLADI



Barkan Candan, spora atletizmle başlayıp 7 yaşında basketbol ile devam etti. Bir arkadaşının tavsiyesiyle İzmir Dans Atölyesi'nin dans sporcusu seçmelerini geçip Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun lisanslı sporcusu olarak partneriyle Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve Dünya Dans Sporları Federasyonu'nun yarışmalarına katılmaya başladı. Şu an 8. sınıf öğrencisi olan Barkan lise sınavlarına hazırlık ve antrenmanlarla çalışmalarına devam ediyor.