48 saatte tasarlayıp diktiği forma dünyayı geziyor

İzmirli genç modacı Yaren Eren'in tasarımları gökyüzünü süslüyor. Dünyada ilk kez bir havayolu şirketi tarafından öğrenciler arasında gerçekleştirilen kabin ekibi kıyafetleri tasarımı yarışmasını kazanan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Yaren Eren'in kolleksiyonu kullanıma başlandı. Eren, aldığı eğitimin kendisine büyük bir katkısının olduğunu ve yarışmayla birlikte sektöre adım attığını belirterek, "Tasarımlarım dünyanın birçok farklı havaalanında sergilenecek ve farklı kültürler tarafından görülecek. Bu başarı modacılık kariyerimde büyük bir anlam ifade edecek. Hedefim dünya çapında bir moda tasarımcısı olmak" dedi.

KAĞIT UÇAKTAN İLHAM

Koleksiyonunu hazırlarken fonksiyon ve tasarımı bir arada tuttuğunu, çocukluğundan beri uçma hayali kurduğunu söyleyen Eren, "Herkesin içindeki uçma hayalini yansıtsın diye origami sanatına yöneldim. Kağıt uçaklardan ilham aldım. Oradaki çizgileri tasarımla birleştirdim. Kabin ekibinin rahat olabileceği fonksiyonel bir kıyafet oluşturdum. Herkesin baktığında evet bu güzel bir üniforma ve çok güzel bir tasarım diyebileceği bir tasarım yapmak istedim. Çünkü dünyanın her alanında görülecek bir kıyafet söz konusu. Yani burada tek müşteri yoktu Hem kendimi mutlu etmek zorundaydım hem Atlas Global'i hem de onu giyecek insanları. Herkesin mutlu olacağı bir iş çıkarmak zorlayıcı olsa da sonuçta herkes mutlu olduğu için memnunum. Bu süreçte birinci olmayı da bekliyordum. Tasarımıma güveniyordum. Ama herkesin tasarımı gerçekten çok güzeldi. Birinci olmasam da üzülmezdim. Fakat birinci olduğum için çok mutluyum.

İYİ DİNLEYİP ANLAMAK

12 öğrencinin tasarımının yarıştığını belirten Eren, "48 saat içinde bizden hem tasarım hem onları bizzat kendimizin dikmesi beklendi. 48 saat çalışma odamızda kaldık. Çizim, kalıp her şeyi orada hallettik. İlk defa böyle bir çalışma ortamında bulunuyorduk. Çok güzel ve ilginç bir deneyimdi. Kabin ekibinden arkadaşlar da geldi. Ekip çok güzel ilgilendi bizimle. Tabii orada stresli bir ortam da var ama maksimum eğlence seviyesinde geçirdik. 48 saatin sonunda bir sunum hazırladık. Bize çok yardım eden insanlar oldu. Burada önemli olan onların kurumsal kimliğine uygun tasarımı bizim özgünlüğümüzle birleştirmemizdi. Bence benim en iyi yaptığım şey bu birifingi çok iyi dinlemek. Çünkü orda markanın ne istediğini anlamak çok önemli" dedi.

ÇİZGİMİ YARATACAĞIM

Mezun olmasına bir yıl kaldığını söyleyen Eren, "Mezun olduktan sonra kendi çizgimi yaratmak istiyorum. Bana iş teklifleri geliyor. Yine kurumsal işler de yapabilirim ama üniforma tasarımcısı olurum diyemiyorum" dedi.

NİDA ALADAĞ