Izmir’de sanat dolu günler

Ege-Art Sanat Günleri boyunca sergiler, konferanslar, paneller, atölye çalışmaları, çalıştaylar, konserler, dinletiler, sunumlar, tiyatro gösterimleri ve film gösterimleri ile İzmirli sanatseverlere tam anlamıyla bir sanatsal şölen yaşatılacak

Modern ve geleneksel pek çok sanat dalından sanatçıların ve eserlerinin buluştuğu Türkiye'nin ve İzmir'in en önemli sanat etkinliklerinden birisi olan Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri kapılarını sanatseverlere açıyor. Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri bu yıl sekizinci kez İzmirli sanatseverleri ağırlayacak. "İzdüşüm" temasıyla düzenlenen "8.Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri", 9-15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

SERGİLER

Açılış gününde Erkan Özdilek Sergisi, Uluslararası EgeArt Koleksiyon Sergisi, "Echo" Cam Sanatçıları Sergisi, "Minyatür, Hat, Ebru Geleneksel Sanatlar Sergisi", "Cam'ın İzinde" Uluslararası Karma Sergi, "İZDÜŞÜM" İllustrasyon Sergisi, "KKTC Sanatından İzdüşümler" Karma Resim ve Seramik Sergisi, Kolombiya Konsolosluğu "25 Fotoğrafta Kolombiya, Hernan Diaz" Sergisi, "Çini Sanatçıları" Sergisi, Murat Ayneli "Tarihin İzdüşümü: Göbeklitepe" Fotoğraf Sergisi, "Uluslararası Karma Heykel ve Seramik Sergisi", "Uluslararası Miniprint Çalıştayı Sergisi" ve çeşitli üniversitelerin sergileri AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, İzmir Resim Heykel Müzesinde "Ustaya Saygı: Turgut Pura" sergisi ile "Egeli Sanatçılar Karma Sergisi" açılacak. EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Tasarım Atölyesinde "Uluslararası Geleneksel İzdüşümü Çalıştayı", "Duvar Resmi Çalıştayı" ile "Füsun Özpulat Geçmişin İzdüşümleri Sergisi", "Uluslararası Koştorla Seramik Pişirimi Sergisi" gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde "Kim Yong Moon Enerji Sergisi" ve Estetik Jimnastik Grubu Gösterisi 9 Aralık saat 13.00'te sanatseverlerle buluşacak. Ege Üniversitesi AKM'de ise açılışın ardından "Cam Sergisi Sohbetleri", "Dr. Erkan Özdilek Zihnin Topografisi Konferansı", "Nida Olçar Çini Konferansı" ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası EgeArt açılış konseri izlenecek.

MODA VE TASARIM

Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Meslek Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları duvar boyama etkinliği, İletişim Fakültesi "Sinema Günleri", Edebiyat Fakültesi "Sanatın Sırlarını Keşfedelim" ve "Modern Sanat: Bunu Ben de Yaparım!" atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca çini, ebru, parşömen çalışmalarının yanı sıra Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Stop Motion" atölyesi düzenlenecek.