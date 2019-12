Çocuklarla kaliteli vakit geçirmenin 7 yolu

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklar parklardan ve yazın oynadıkları açık alanlardan uzaklaşarak evde daha çok zaman geçirmeye başlar. Günün büyük bir bölümünü evde geçiren çocuklara alternatif oyunlar sunulmadığı takdirde tüm zamanlarını ekran (TV, tablet, bilgisayar, telefon) karşısında geçirme eğiliminde olurlar. İşte hem evde ailece zaman geçirebileceğiniz hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunlar...

MASA TOPU

● Yaş: 3 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

● Ne lazım? Pamuk-masa

● Nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir.

Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır.

Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır. Çocuğa ne kazandırır? Görsel- mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.



DOKUN TAHMİN ET

● Yaş: 4 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri

● Ne lazım? Tepsi ya da kutu- küçük nesneler

● Nasıl oynanır? Bir tepsi içine evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar. Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.



EVET-HAYIR

● Yaş: 4 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

● Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

● Nasıl oynanır? Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya "EVET" ya da "HAYIR" şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; "okula gidiyor musun?" sorusuna "EVET" derse yanar. "Gidiyorum" demelidir. Karşı oyuncu "Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?" gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya "EVET-HAYIR" dedirtmeye çalışır. Çocuğa ne kazandırır? Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.



HEYKELTIRAŞ

● Yaş: 4 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

● Nasıl oynanır? Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; "Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim" der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. Heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur. Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilmeyi geliştirir.



HAYVAN TUTMACA

● Yaş: 4 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

● Nasıl oynanır? Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: "Kaç ayaklı? ", "ne yer?" "nerede yaşar?" gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder. Çocuğa ne kazandırır? Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.



BARDAĞA SEKTİRME

● Yaş: 6 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

● Ne lazım? Sehpa-pinpon topu- bardak

● Nasıl oynanır? Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır. Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme.



BALONLA BADMINTON

● Yaş: 4 yaş ve üzeri

● Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

● Ne lazım? Sopa ya da kaşık- balon

● Nasıl oynanır? İki yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık veya sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır. Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, el-göz koordinasyonu.