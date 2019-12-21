Diyarbakır’dan İzmir’e mutfak köprüsü Paçacı Fazıl

Güneydoğu Mutfağı'nın en meşhur yemeklerini İzmirlilere sevdiren Paçacı Fazıl Usta 3 kuşaktır aynı lezzet ve kaliteyi koruyor.

1960 yılından beri hizmet veren Paçacı Fazıl Usta, Diyarbakır ve İzmir şubeleriyle Güneydoğu mutfağına özgü lezzetleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. 1960'da Cemil Usta ile başlayan ve 3 kuşaktır lezzetlerini onbinlerce kişiyle paylaşan Paçacı Fazıl Usta, başta paça çorbası olmak üzere, kuzu ve süt dana etinden yapılan yemekleriyle damaklarda benzersiz tatlar bırakıyor. Paçacı Fazıl Usta'nın ikinci kuşak yöneticisi Fazıl Onur, mesleğe ortaokul yıllarında başladığını ve küçük yaşlardan beri babasına yardım ettiğini belirterek, "20 yaşımda elime kepçeyi bir aldım bir daha da bırakmadım" diyerek o yılları özetliyor.





FAZIL USTA



60 YILDIR AYNI KALİTE

1960 yılından beri bir markayı yaşatmanın zor olduğunu ve büyük bir özveri istediğini söyleyen Fazıl Onur, "Babam Cemil ustadan aldığım hizmet bayrağını çocuklarıma devrettim. Şu anda Diyarbakır'da ve İzmir Karşıyaka Yeni Girne Caddesi'nde iki şubemiz var. Diyarbakır'da Muzaffer ve Mustafa Onur işletmecilik yapıyor. İzmir'deki şubemizin başında ise oğlum Hakan Onur ve kızım Şükran Onur var. Bana hep yemeklerimin lezzetinin sırrını soruyorlar. Bu mesleğin en büyük sırrı işini severek yapmaktan geçer. İşin başında olmak ve işine sahip çıkmaktan geçer" diye konuştu.







DOĞAL ANTİBİYOTİK

Paça çorbasının doğal antibiyotik olduğunu ve birçok hastalığa da iyi geldiğini kaydeden Fazıl Usta, "Kelle paça, birçok doğal vitamin ve şifa kaynağıdır. Hayvanın bütün besini kafasındadır. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için kelle paça çorbası çok yararlıdır. Biz etlerimizi Diyarbakır'da doğal ortamda taze otlarla yetişen koyunlardan elde ediyoruz. Anneannelerimizin bizlere evde yaptığı yemeklerin lezzeti ve kalitesinin aynısını, biz de müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz" dedi. Et yemekleri konusunda da iddialı olduklarını dile getiren Paçacı Fazıl Usta Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur da şunları söyledi: "Paça çorbası çeşitlerinin yanı sıra; Diyarbakır'a özel lezzetleri de müşterilerimize sunuyoruz. Mumbar, şırdan, kaburga dolması, içli köfte, ekşili kuru dolma, tandır, kavurma, haşlama, kış aylarına özel ayvalı kavurma ve çorba çeşitlerimiz çok beğeniliyor. Atom paça ve ekmek üstü paça yemeklerimiz de talep görüyor. Etlerimizi, baharatlarımızı ve diğer malzemelerimizi özenle seçiyoruz. Hijyene büyük önem veriyoruz."



YENİ ŞUBE ANKARA'YA

İzmir'de 3 yıldır hizmet verdiklerini dile getiren Onur, "Yeni Girne şubemizde 7 aydır müşterilerimizi ağırlıyoruz. İzmirliler de bu lezzeti benimsedi. Her yaşa hitap ediyoruz. Diyarbakır ve İzmir'den sonra Ankara'da da yeni bir şube açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

SEZER ALTAN