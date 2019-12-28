Her kültüre farklı yenı yıl

Yeni bir yılı karşılama ritüelleri kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. Kimi beyazlara bürünüyor, kimi maske takıp dolaşıyor. 2020 için geri sayıma başladığımız bu günlerde dünyada yeni yılı ilginç geleneklerle karşılayanları derledik.

TÜRKLER NAR KIRIYOR

Nar birçok kültürde bereketin simgesi... Bu yüzden olsa gerek Türkler yılbaşı gecesi tüm yılın bereket içinde geçmesi için kapı eşiğinde nar kırıyor.



İSKOÇLARIN İLK OLMA YARIŞI

Saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde İskoçlar en değer verdikleri insanların evine ilk ayak basan kişi olmak için adeta yarışıyor. Ayrıca İskoçlar, yeni yılın şans getirmesi için ilk ayak bastıkları evlere, ekmek, tuz, para ve kömür gibi çeşitli hediyeler de götürüyor.



JAPONLAR BOL BOL KAHKAHA ATIYOR

Japonlar da yeni yıla nasıl girersen tüm yılın öyle geçeceğine inanan toplumlar arasında yer alıyor. Japonlar, yeni yılın kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapılarının önüne ip asıyor, saat 00.00'ı gösterdiğinde ise yeni yılın neşeli geçmesi için bol bol kahkaha atıyorlar.



İSVİÇRE'DE MASKELİ BALO GİBİ

İsviçre'de yeni yıl diğer ülkelere göre biraz daha farklı karşılanıyor. İsviçre halkı yılın son ve yeni yılın ilk gününü iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler giyerek kutluyor. Bu gelenek, İsviçre kültürünü diğer ülkelerden farklılaştırmayı başarıyor



FİLİPİNLER YUVARLAK MEYVE YİYOR



Filipinler halkı yuvarlak cisimlerin altın paraları simgelediğine inanıyor ve bu yüzden yılbaşı sofralarını yuvarlak meyveler ile süslüyor. Yeni yılın ilk dakikalarında ise bu meyveler tüketiliyor. Bu geleneğin bolluk, bereket ve mutluluk getireceğine inanılıyor



BREZİLYALILAR BEYAZLARLA KARŞILIYOR



Brezilya'da yeni yıla girildiğinde tüm halk beyaz elbiseler giyiyor. Beyaz elbiselerin kötü ruhları kovacağı düşünülüyor. Ayrıca Brezilyalılar, yeni yıla girerken toplamda 7 takla atıyorlar ve bu ritüelin 7 dilek hakkı kazandıracağına inanıyor.



ÇİNLİLER EVİ TEMİZLEYİP ÇİÇEKLERLE DONATIYOR

Çinliler yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce evlerini temizliyor. Bu gelenek Çinlilere kötü ruhları kovacaklarını ve yeni yılda tertemiz bir sayfa açacaklarını düşündürtüyor. Ayrıca Çinliler yeni yılın şans ve bereket getirmesi için evlerine farklı çiçekler satın alıyor.