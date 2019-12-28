Kültürpark’ta Lezzetli Kış Şöleni

Kültürpark'ta düzenlenen "Lezzetli Kış Şöleni" 31 Aralık'a kadar sürecek. Etkinliğin onur konuğu ili Hatay. Hol 1/A ile Hol 1/B, 2 Nolu Hol ile yan bölümde bulunan otopark alanındaki Lezzetli Kış Şöleni, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık. Şölen'e girişler ve tüm etkinlikler ücretsiz. Şölen'de ayrıca; yılbaşı ile özdeşleşen dev kar küresi, kardan adam maketi, buz pateni, atlı karınca, eğlence ile oyun alanları var. Kış Şöleni, kulaklara da hitap ediyor. Bugün Tepecik Filarmoni Orkestrası, yarın Blue Note Orkestrası şölende sahne alacak. Şölende yer alan kuyumcular da "Altın ve Pırlanta Özel Bölümü"yle fuara özel indirimli fiyatlarıyla dikkati çekiyor.