Bu film çok konuşulacak

“Bu Aşk Beni Öldürüyor” filminde kadına yönelik şiddet farklı bir dille anlatılıyor

ÇOK yakında izleyiciyle buluşacak "Bu aşk beni öldürüyor" adlı filmin çekimlerinin sonuna gelindi. Meddahlık sanatının zirvesindeki sanatçı Mutlu Polat'ın senaryosunu yazıp, yönettiği filmin yapımcılığını Roket Yapım üstlendi. Tamamı İzmir'de çekilen film, konusu ve anlatım biçimiyle fark yaratıyor. Kadına yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetlerden yola çıkan film kadına yönelik şiddetin altında yatan temel nedenleri sorguluyor ve sorgulatıyor. Mutlu Polat'ın canlı meddahlık performansı ile harmanlanacak olan filmin ilk gösterimi 28 Ocak 2020 tarihinde İsmet İnönü sanat merkezi salonunda izleyicisi ile bulaşacak.

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YÖNETMENLİĞİNİ yaptığı ilk uzun metraj film "Bir Eylül Uykusu"nun olumlu yankıları devam ederken yeni çalışması olan "Bu Aşk Beni Öldürüyor"da sinematografiyi üstlenerek kamera arkasına geçen Mutlu Polat; "Kadına şiddeti, baskıyı normalleştiren pek çok yapıttan referans noktaları alarak yola koyuldum. Zihinlerimize kodlanan ve şiddeti öven bu davranışların yabana atılacak bir etken olmadığını görerek karşı söylemlerimi hazırladım. Kadına yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetlerdeki artış en önemli çıkış noktamız olmuştur. Son 3 yıldır sokakta rahat dolaşamaz olduk. Tuhaf olan bu şiddet olaylarının tüm dünyada artış göstermesidir. Bizlerin her an potansiyel bir tehlike altında olduğumuzu hissettiren şiddete karşı olmamız ve tepki vermemiz kaçınılmazdır. Böylesine büyüyen bir soruna sanatımla dikkat çekerek, toplum üzerinde farkındalık yaratmak istedim. Filmimizde buz dağının görünmeyen yanını anlamaya ve anlatmaya karar vererek yola çıktık" dedi.



YENİ BİR DİL KULLANDIK

"BİR sinematik Anlatım" adını verdiği yeni tiyatral dili geliştiren meddah Mutlu Polat; Şiddete maruz kalanında, şiddeti uygulayanında sorgulandığı bir eser ortaya koyduklarını ifade etti. Dipte kalan nedenleri gün ışığına çıkartarak seyirciyi kendi hayatları için harekete geçirmeye teşvik eden bir yapım olduğunu vurgulayan Polat İzmirli izleyiciyi 28 Ocak tarihinde İsmet İnönü Kültür Merkezinde ki ilk gösterime davet etti.