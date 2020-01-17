Kova şapkalar 2000’lerin başına götürüyor

2000'li yılların trendleri; günümüz modasını ele geçirmeye devam ediyor! Bu konuda son durağımız ise kova şapkalar olacak gibi duruyor. Dior ve Prada markalarının öncülüğünü yaptığı bu akım, sezona damga vurdu bile! Özellikle yağmurlu günlerin vazgeçilmezi kova şapkalar sizin stilinize ayak uydurarak adeta sizi bir moda şölenine hazırlıyor. Birçok ünlünün yanı sıra sokak modasında da karşımıza çıkan şapkalar bakalım kaç sezon daha

2000'li yılların trendleri; günümüz modasını ele geçirmeye devam ediyor! Bu konuda son durağımız ise kova şapkalar olacak gibi duruyor. Dior ve Prada markalarının öncülüğünü yaptığı bu akım, sezona damga vurdu bile! Özellikle yağmurlu günlerin vazgeçilmezi kova şapkalar sizin stilinize ayak uydurarak adeta sizi bir moda şölenine hazırlıyor. Birçok ünlünün yanı sıra sokak modasında da karşımıza çıkan şapkalar bakalım kaç sezon daha bizlerle birlikte olacak?



BOTLARIN TABANLARI KALINLAŞIYOR

Bu sezon, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen değişiklikte botlara hazır olmanız gerektiğini hatırlatalım. Geçen yılın geniş çeşitliliğe sahip bot serisini göz önüne getirecek olursak; kovboy çizmeleri, yürüyüş botları, diz üstü çizmeler... Hem güçlü bir duruş hem de şık bir şeyler arıyorsanız, tırtık tabanlı botlarla bu dengeyi yakalamak mümkün olacak. Çünkü markaların yeni sezon botları arasında alternatif oldukça geniş ve zengin. Özellikle Prada ve Bottega Venetta'nın öne çıkardığı kalın tabanlı botları bu sezonun olmazsa olmazlarından.



FULYA TANYOL



