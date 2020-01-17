Oltada balık turizmi

Kış aylarında hafta sonları Ege’nin farklı illerinden 5-6 bin kişi balık turlarına katılmak için Güllük ve Güvercinlik’e geliyor. 300’den fazla teknenin denize açıldığı bölge bu işten haftada 2 milyon TL kazanıyor.

uğla'nın Milas ilçesine bağlı güllük ile Bodrum'un Güvercinlik beldeleri, haftasonu balık tutmak isteyen Egeliler'in akınına uğruyor. Balık turlarına katılmak isteyenler yer bulabilmek için en az iki hafta önceden rezervasyon yaptırıyor. Güllük Körfezi'nde Cumartesi ve Pazar günleri 300'den fazla tekne ile binlerce kişi tekne tura çıkanlar, bölgeye hafta sonları 2 milyon liraya yakın para bırakıyor.Güllük Limanı çevresinden, sabah erken saatlerde 300'den fazla tekne ile Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Uşak gibi illerden gelen 4 bine yakın kişi denize açılıyor. Güllük Dalyanı ve Tuzla Sulak Alanı'ndan gelen akarsular sayesinde balık bolluğu yaşanan körfezde, Lüfer, Çipura, Mercan ve Levrek başta olmak üzere 10 çeşit balık tutulabiliyor. Ayrıca kalamar ve ahtapot da avlanabiliyor.Ekim ayının başında başlayan ve Mayıs'ın son gününe kadar devam eden olta balıkçılığı, Milas kıyılarında yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynağı haline geldi. Yazın günlük deniz turu yapan tekneler, kış aylarında da olta balıkçılığı sayesinde boş kalmıyor. Bölgeye önemli miktarda ekonomik kazanç sağlayan sektör haline gelen olta balıkçılığı, tekne sahiplerinin yanı sıra yüzlerce kişiye de iş imkânı sağlıyor. Güllük Körfezi'nde olta balıkçılığı yapan Erkan Güvenç, olta balıkçılığı sayesinde bölgenin kış aylarında da canlı kaldığını söyledi. Güvenç, "En az iki hafta önceden rezervasyon yaptırmayanların teknelerde yer bulması neredeyse imkânsız. Yoğun talep yüzünden her gün çok sayıda kişiyi geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Bizim yaptığımız aslında, turizmcilerin hep konuşup da bir türlü gerçekleştiremediği kış turizmidir. İnsanlara farklı seçenek sunarak iyi hizmet verilirse karşılığı alınıyor" dedi. Teknelerde geleneksel yöntemlerin yansıra teknolojiden de faydalandıklarını anlatan Güvenç, "Misafirlerimiz belirli bir süre geçmesine rağmen balık tutamadıklarında, deniz altına saldığımız bir kamerayla balık olup olmadığını ekrandan görebiliyoruz. Eğer demir attığımız yerde balık görünmüyorsa, başka bir yere gidiyoruz" diye konuştu.Olta balıkçılığı için bölgeye gelenler sadece teknelere kazandırmıyor. Yaz aylarında teknelerde çalışan yüzlerce kişi, kışın da bu sayede iş buluyor. Balık malzemesi satanlar işyerlerini geceleri de açık tutuyor. Güllük'teki bakkallar sabaha karşı saat 04.00'te açılıyor. Akşamdan gelenler otellerde kalıyor. Güllük Dalyanı ve Tuzla'da çok sayıda kişi, "Mamun" olarak bilinen ve canlı yem olarak kullanılan böceği topluyor, günde 5 bin kutudan fazla satılıyor. Balık avına çıkanlar, yaşadıkları yerlerde görmedikleri caretta kaplumbağaları ve fokları da yakından görme şansına sahip oluyor.