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’un galaktik dünyası

Star Wars’un galaktik dünyası
Giriş Tarihi: 17.1.2020
İNGİLİZ makyaj sanatçısı Pat McGrath, Star Wars ile güç birliği yapıyor. Skywalker destanını kutlayan iş birliği, hem gözler hem de dudaklar için yedi özel üründen oluşuyor. İçerisinde antioksidan ve cildi yumuşatıcı formüller içeren rujlar, parlaklık sağlarken aynı zamanda da nemli ve sağlıklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Altından menekşeye, pigmentli ışıltılı tonlar ve metalik renkler içeren paletler, Star Wars'un karakterlerinden, kostümlerinden ve manzaralarından esinlenilmiş ve Pat McGrath Labs'in tarzına göre şekillenmiş.
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