İzmir’in müzelerinde geçmişe yolculuk

Yarıyıl tatili çocukların öğretimden uzaklaşıp eğitim alanına daha çok zaman ayırabildiği bir zaman dilimi. Hayata ve tarihe dair bilgileri alabileceği en güzel yerler ise müzeler. İzmir’in en önemli 21 müzesini sizin için derledik. Gidin, görün, gezdirin.
İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ
TARİH öncesinden bugüne Ege'nin incisi sayılan İzmir, arkeolojik geçmişini burada sergiliyor. 8500 sene boyunca Hitit, İyon, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi uygarlıkları ağırlayan şehirdeki buluntularla, adeta dev bir zaman makinesindesiniz. Halit Rıfat Paşa Caddesi No: 4. Bahribaba Parkı içi Konak (232) 489 07 96
İZMİR ETNOGRAFYA MÜZESİ
İZMİR ve civarında 19. yüzyılda hayat nasıldı merak ediyorsanız, burası tam size göre. Zaten 1831'de vebalılar için St. Roch Hastane ve Manastırı olarak inşa edilen neoklasik tarzdaki yapının kendisi de seyirlik. Halit Rıfat Paşa Caddesi, No: 3. Konak. (232) 483 72 54
EFES MÜZESİ
Burası Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında yer alır. Efes ve civarındaki Miken, Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait önemli eserleri barındırır. En çok rağbet gören eserler Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başıdır. Atatürk Mah. Uğur Mumcu Sevgi Yolu, Selçuk. (232) 892 60 11
BERGAMA MÜZESİ
TIP aletleri, takılar, mermer heykeller ve pişmiş çömleklerin yanı sıra Bergama Akropolü'nden 1870'de Prusya'ya götürüldüğü için orijinali Berlin'de bulunan Bergama Zeus Sunağı'nın maketi sergilenir. Etnografya bölümünde ise bölgenin halı, kilim, kumaş dokuma örnekleri, el işlemeleri yer alır. Cumhuriyet Cad. No:10, Bergama (232) 631 28 83
KEY MÜZESİ
1886-2011 yılları arasında üretilen otomobiller arasında BMW'den Mercedes'e, Cadillac'tan Porsche'a pek çok otomobil sergileniyor. 1966'da çekilen Batman filmindeki Batmobile ve Batcycle da, koleksiyonun sürprizleri arasında göz kırpıyor. Çapak Mah., Özgörkey Cad. No:5, Torbalı (232) 850 35 00
MASK MÜZESİ
MÜZEDE 300'den fazla mask sergileniyor. Dünyada ve Anadolu'da dinsel ve teatral törenlerde kullanılan masklar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dario Moreno, Homeros, Manisa Tarzanı, Aşık Veysel gibi isimlerin maskları da Türkiye'nin ilk mask müzesinde görülebilir. 1448 Sokak No: 22 Alsancak (232) 465 31 07
İNÖNÜ EVİ MÜZESİ
İKİNCİ Cumhurbaşkanı İsmet İnönü burada, dayısının evinde doğdu. İleride İzmir günlerini "... İzmir'e dayımın yanına, sılaya gidiş, benim için bahtiyarlık ve açılıp, serpilme, fırsatı olmuştur." diyerek anlattı. Adres: İnönü Caddesi No:20 (232) 445 55 95
ÇESME MÜZESİ
ÇEŞME Kalesi'ndeki arkeoloji müzesinde Ildırı'da (Erythrai) yapılan kazılardan elde edilen tanrı ve tanrıça heykelleri, büstler, mermer heykeller, amforalar, gümüş ve bronz sikkeler sergileniyor. Çeşme Körfezi'nde yapılan Osmanlı - Rus Savaşı sırasında batan gemi ve kadırgalardan çıkan sualtı arkeoloji eserleri görülebilir. İnkılap Cad., Çeşme. (232) 712 66 09
NEŞE VE KARİKATÜR MÜZESİ
TURHAN Selçuk'un Abdülcanbazı, Cemal Nadir'in Amcabeyi, Oğuz Aral'ın Avanak Avnisi gibi, karikatür tarihinin ölümsüz karakterleri, neşenizi yerine getirecek. Alsancak Mahallesi, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak, No:9, Alsancak. (232) 465 31 05
KADIN MÜZESİ
SELÇUKLU, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadınlarına ait eşyalar, Halide Edip Adıvar, Cahide Sonku ve Afife Jale gibi isimlerin maskları, 19. asrın kaftan ve cepkenleri görülebilir. 1298 Sokak, No:14, Basmane (232) 484 04 81
ÖDEMİŞ MÜZESİ
ARKEOLOJİK eserlerin yer aldığı kısımda Frig, Lidya, Helenistik dönem, Roma ve Bizans'tan bugüne gelen kalıntılar ilgi çekiyor. Bölgenin tarihi hakkında fikir sahibi olmak için ise etnografya kısmını gezmelisiniz. Birgi yolu üzeri, No:88, Ödemiş (232) 545 11 84
E. Ü TABIAT TARİHİ MÜZESİ
TABİAT Tarihi Müzesi, İzmir'deki en ilginç müzelerden. Altı galeride sergilenen 4000 obje arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden memeli fosilleri, kayaç ve mineraller, Ege civarında gözlenen kuş türleri, balıklar, sürüngenler ve kelebek örnekleri yer alıyor. Manisa civarında 10 bin yıl önceki bir volkan patlaması ile oluşan insan ayak izi ve yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde Uşak'ta yaşamış bir insanın iskeleti de, burasının sürprizleri arasında. Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova (232) 388 26 01
OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ
1850'LERDEN 1970'lere kadar uzanan dönemde teneke, tahta, kâğıt ve plastikten üretilen, dünya tarihinin en önemli oyuncakları ziyaretçilerle buluşuyor. Bebek evleri, gerçek saçlı bebekler, pelüş oyuncaklar, masal kahramanları ile Hacivat ve Karagöz, çocukları büyülerken büyükleri de geçmişe götürüyor. Varyant-Konak (232) 425 75 13
RADYO VE DEMOKRASI MÜZESİ
İKİ düğmeli ve cızırtılı radyolar, sizin için tatlı bir nostalji mi yoksa neden bahsedildiği hakkında en ufak fikriniz yok mu? İki şekilde de bu müze ufkunuzu açacak demektir. Burada sayısı 120'yi bulan eski radyoları inceleyebilir, radyo yayıncılığı ve plaklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Tabii kulaklarınızda Türk Sanat Müziği eserleriyle. 967 Sokak, No:16, Altınpark, Basmane (232) 484 14 83
ATATÜRK EVI MÜZESİ
1923'TE İzmir İktisat Kongresi toplandığında, Mustafa Kemal Atatürk burada çalıştı. Bina otel olduğunda, yine misafirleri arasındaydı. Aynı sene, belediye binayı satın alıp kendisine hediye edince, burası Atatürk'ün İzmir'deki adresine dönüştü. Atatürk'ün eşyaları görülmeye değer. Atatürk Caddesi No: 24, Alsancak (232) 464 80 85
ZÜBEYDE HANIM DENİZ MÜZESİ
MÜZEYE dönüştürülen ve Zübeyde Hanım'ın adı verilen bu vapurda, denizcilik tarihiyle ilgili araç gereçler ve eski dönemlerde kullanılan bazı malzemeler sergileniyor. Pasaport/ Alsancak
TCDD SANAT GALERİSİ
ALSANCAK Garı'nın karşısındaki müzeye girer girmez, tarihi bilet gişeleri sizleri karşılıyor. Sonra köşedeki duvar saatine bakın ve treni kaçırmamaya gayret edin. Müzede tren ve tren yolculuğu ile ilgili her şey var. Atatürk Caddesi, No: 444, Alsancak (232) 464 31 31
TİRE MÜZESİ
ARKEOLOJİ ve etnografya eserlerinin iki bölümde sergilendiği müzede, arkeoloji salonunda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait buluntular yer alıyor. Etnografya salonunda ise 19. yüzyılda Osmanlı'da kullanılan eserler göze çarpıyor. Samizade Meydanı No:10 Tire (232) 512 18 60
TİRE KENT MÜZESI
TİRE'YE iki müze fazla değil mi demeyin. Bu küçücük ilçenin bir diğer müzesi, ilçenin hafıza merkezi gibi. Unutulmaya yüz tutan mesleklerin araç gereçleri burada sergileniyor. Atatürk Cad. No: 2 Tire (232) 500 18 80
İZMİR TARİH VE SANAT MÜZESİ
ARKEOLOJİ Müzesi'nin kapasitesi dolduğu için 2004'te açıldı. Müze üç bölümden oluşuyor. Mimar Sinan Mh. 35220 Konak (232) 445 68 18 IZMIR
BÜYÜKSEHİR BELEDIYESİ AHMET PİRİŞTINA KENT ARSİVİ
UZUN yıllar itfaiye binası olarak hizmet veren bir binada yer alan müzede Burada özellikle görsel ve yazılı materyallerle şehrin tarihi ortaya dökülüyor. Eski İtfaiye binası/ Çankaya/ İzmir
TARİH öncesinden bugüne Ege'nin incisi sayılan İzmir, arkeolojik geçmişini burada sergiliyor. 8500 sene boyunca Hitit, İyon, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi uygarlıkları ağırlayan şehirdeki buluntularla, adeta dev bir zaman makinesindesiniz. Halit Rıfat Paşa Caddesi No: 4. Bahribaba Parkı içi Konak (232) 489 07 96
İZMİR ETNOGRAFYA MÜZESİ
İZMİR ve civarında 19. yüzyılda hayat nasıldı merak ediyorsanız, burası tam size göre. Zaten 1831'de vebalılar için St. Roch Hastane ve Manastırı olarak inşa edilen neoklasik tarzdaki yapının kendisi de seyirlik. Halit Rıfat Paşa Caddesi, No: 3. Konak. (232) 483 72 54
EFES MÜZESİ
Burası Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında yer alır. Efes ve civarındaki Miken, Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait önemli eserleri barındırır. En çok rağbet gören eserler Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başıdır. Atatürk Mah. Uğur Mumcu Sevgi Yolu, Selçuk. (232) 892 60 11
BERGAMA MÜZESİ
TIP aletleri, takılar, mermer heykeller ve pişmiş çömleklerin yanı sıra Bergama Akropolü'nden 1870'de Prusya'ya götürüldüğü için orijinali Berlin'de bulunan Bergama Zeus Sunağı'nın maketi sergilenir. Etnografya bölümünde ise bölgenin halı, kilim, kumaş dokuma örnekleri, el işlemeleri yer alır. Cumhuriyet Cad. No:10, Bergama (232) 631 28 83
KEY MÜZESİ
1886-2011 yılları arasında üretilen otomobiller arasında BMW'den Mercedes'e, Cadillac'tan Porsche'a pek çok otomobil sergileniyor. 1966'da çekilen Batman filmindeki Batmobile ve Batcycle da, koleksiyonun sürprizleri arasında göz kırpıyor. Çapak Mah., Özgörkey Cad. No:5, Torbalı (232) 850 35 00
MASK MÜZESİ
MÜZEDE 300'den fazla mask sergileniyor. Dünyada ve Anadolu'da dinsel ve teatral törenlerde kullanılan masklar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dario Moreno, Homeros, Manisa Tarzanı, Aşık Veysel gibi isimlerin maskları da Türkiye'nin ilk mask müzesinde görülebilir. 1448 Sokak No: 22 Alsancak (232) 465 31 07
İNÖNÜ EVİ MÜZESİ
İKİNCİ Cumhurbaşkanı İsmet İnönü burada, dayısının evinde doğdu. İleride İzmir günlerini "... İzmir'e dayımın yanına, sılaya gidiş, benim için bahtiyarlık ve açılıp, serpilme, fırsatı olmuştur." diyerek anlattı. Adres: İnönü Caddesi No:20 (232) 445 55 95
ÇESME MÜZESİ
ÇEŞME Kalesi'ndeki arkeoloji müzesinde Ildırı'da (Erythrai) yapılan kazılardan elde edilen tanrı ve tanrıça heykelleri, büstler, mermer heykeller, amforalar, gümüş ve bronz sikkeler sergileniyor. Çeşme Körfezi'nde yapılan Osmanlı - Rus Savaşı sırasında batan gemi ve kadırgalardan çıkan sualtı arkeoloji eserleri görülebilir. İnkılap Cad., Çeşme. (232) 712 66 09
NEŞE VE KARİKATÜR MÜZESİ
TURHAN Selçuk'un Abdülcanbazı, Cemal Nadir'in Amcabeyi, Oğuz Aral'ın Avanak Avnisi gibi, karikatür tarihinin ölümsüz karakterleri, neşenizi yerine getirecek. Alsancak Mahallesi, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak, No:9, Alsancak. (232) 465 31 05
KADIN MÜZESİ
SELÇUKLU, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadınlarına ait eşyalar, Halide Edip Adıvar, Cahide Sonku ve Afife Jale gibi isimlerin maskları, 19. asrın kaftan ve cepkenleri görülebilir. 1298 Sokak, No:14, Basmane (232) 484 04 81
ÖDEMİŞ MÜZESİ
ARKEOLOJİK eserlerin yer aldığı kısımda Frig, Lidya, Helenistik dönem, Roma ve Bizans'tan bugüne gelen kalıntılar ilgi çekiyor. Bölgenin tarihi hakkında fikir sahibi olmak için ise etnografya kısmını gezmelisiniz. Birgi yolu üzeri, No:88, Ödemiş (232) 545 11 84
E. Ü TABIAT TARİHİ MÜZESİ
TABİAT Tarihi Müzesi, İzmir'deki en ilginç müzelerden. Altı galeride sergilenen 4000 obje arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden memeli fosilleri, kayaç ve mineraller, Ege civarında gözlenen kuş türleri, balıklar, sürüngenler ve kelebek örnekleri yer alıyor. Manisa civarında 10 bin yıl önceki bir volkan patlaması ile oluşan insan ayak izi ve yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde Uşak'ta yaşamış bir insanın iskeleti de, burasının sürprizleri arasında. Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova (232) 388 26 01
OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ
1850'LERDEN 1970'lere kadar uzanan dönemde teneke, tahta, kâğıt ve plastikten üretilen, dünya tarihinin en önemli oyuncakları ziyaretçilerle buluşuyor. Bebek evleri, gerçek saçlı bebekler, pelüş oyuncaklar, masal kahramanları ile Hacivat ve Karagöz, çocukları büyülerken büyükleri de geçmişe götürüyor. Varyant-Konak (232) 425 75 13
RADYO VE DEMOKRASI MÜZESİ
İKİ düğmeli ve cızırtılı radyolar, sizin için tatlı bir nostalji mi yoksa neden bahsedildiği hakkında en ufak fikriniz yok mu? İki şekilde de bu müze ufkunuzu açacak demektir. Burada sayısı 120'yi bulan eski radyoları inceleyebilir, radyo yayıncılığı ve plaklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Tabii kulaklarınızda Türk Sanat Müziği eserleriyle. 967 Sokak, No:16, Altınpark, Basmane (232) 484 14 83
ATATÜRK EVI MÜZESİ
1923'TE İzmir İktisat Kongresi toplandığında, Mustafa Kemal Atatürk burada çalıştı. Bina otel olduğunda, yine misafirleri arasındaydı. Aynı sene, belediye binayı satın alıp kendisine hediye edince, burası Atatürk'ün İzmir'deki adresine dönüştü. Atatürk'ün eşyaları görülmeye değer. Atatürk Caddesi No: 24, Alsancak (232) 464 80 85
ZÜBEYDE HANIM DENİZ MÜZESİ
MÜZEYE dönüştürülen ve Zübeyde Hanım'ın adı verilen bu vapurda, denizcilik tarihiyle ilgili araç gereçler ve eski dönemlerde kullanılan bazı malzemeler sergileniyor. Pasaport/ Alsancak
TCDD SANAT GALERİSİ
ALSANCAK Garı'nın karşısındaki müzeye girer girmez, tarihi bilet gişeleri sizleri karşılıyor. Sonra köşedeki duvar saatine bakın ve treni kaçırmamaya gayret edin. Müzede tren ve tren yolculuğu ile ilgili her şey var. Atatürk Caddesi, No: 444, Alsancak (232) 464 31 31
TİRE MÜZESİ
ARKEOLOJİ ve etnografya eserlerinin iki bölümde sergilendiği müzede, arkeoloji salonunda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait buluntular yer alıyor. Etnografya salonunda ise 19. yüzyılda Osmanlı'da kullanılan eserler göze çarpıyor. Samizade Meydanı No:10 Tire (232) 512 18 60
TİRE KENT MÜZESI
TİRE'YE iki müze fazla değil mi demeyin. Bu küçücük ilçenin bir diğer müzesi, ilçenin hafıza merkezi gibi. Unutulmaya yüz tutan mesleklerin araç gereçleri burada sergileniyor. Atatürk Cad. No: 2 Tire (232) 500 18 80
İZMİR TARİH VE SANAT MÜZESİ
ARKEOLOJİ Müzesi'nin kapasitesi dolduğu için 2004'te açıldı. Müze üç bölümden oluşuyor. Mimar Sinan Mh. 35220 Konak (232) 445 68 18 IZMIR
BÜYÜKSEHİR BELEDIYESİ AHMET PİRİŞTINA KENT ARSİVİ
UZUN yıllar itfaiye binası olarak hizmet veren bir binada yer alan müzede Burada özellikle görsel ve yazılı materyallerle şehrin tarihi ortaya dökülüyor. Eski İtfaiye binası/ Çankaya/ İzmir
İzmir’in müzelerinde geçmişe yolculuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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