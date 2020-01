İzmir’in müzelerinde geçmişe yolculuk

Yarıyıl tatili çocukların öğretimden uzaklaşıp eğitim alanına daha çok zaman ayırabildiği bir zaman dilimi. Hayata ve tarihe dair bilgileri alabileceği en güzel yerler ise müzeler. İzmir’in en önemli 21 müzesini sizin için derledik. Gidin, görün, gezdirin.

İZMİR

TARİH öncesinden bugüne Ege'nin incisi sayılan İzmir, arkeolojik geçmişini burada sergiliyor. 8500 sene boyunca Hitit, İyon, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi uygarlıkları ağırlayan şehirdeki buluntularla, adeta dev bir zaman makinesindesiniz. Halit Rıfat Paşa Caddesi No: 4. Bahribaba Parkı içi Konak (232) 489 07 96İZMİR ve civarında 19. yüzyılda hayat nasıldı merak ediyorsanız, burası tam size göre. Zaten 1831'de vebalılar için St. Roch Hastane ve Manastırı olarak inşa edilen neoklasik tarzdaki yapının kendisi de seyirlik. Halit Rıfat Paşa Caddesi, No: 3. Konak. (232) 483 72 54Burası Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında yer alır. Efes ve civarındaki Miken, Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait önemli eserleri barındırır. En çok rağbet gören eserler Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başıdır. Atatürk Mah. Uğur Mumcu Sevgi Yolu, Selçuk. (232) 892 60 11TIP aletleri, takılar, mermer heykeller ve pişmiş çömleklerin yanı sıra Bergama Akropolü'nden 1870'de Prusya'ya götürüldüğü için orijinali Berlin'de bulunan Bergama Zeus Sunağı'nın maketi sergilenir. Etnografya bölümünde ise bölgenin halı, kilim, kumaş dokuma örnekleri, el işlemeleri yer alır. Cumhuriyet Cad. No:10, Bergama (232) 631 28 831886-2011 yılları arasında üretilen otomobiller arasında BMW'den Mercedes'e, Cadillac'tan Porsche'a pek çok otomobil sergileniyor. 1966'da çekilen Batman filmindeki Batmobile ve Batcycle da, koleksiyonun sürprizleri arasında göz kırpıyor. Çapak Mah., Özgörkey Cad. No:5, Torbalı (232) 850 35 00MÜZEDE 300'den fazla mask sergileniyor. Dünyada ve Anadolu'da dinsel ve teatral törenlerde kullanılan masklar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dario Moreno, Homeros, Manisa Tarzanı, Aşık Veysel gibi isimlerin maskları da Türkiye'nin ilk mask müzesinde görülebilir. 1448 Sokak No: 22 Alsancak (232) 465 31 07İKİNCİ Cumhurbaşkanı İsmet İnönü burada, dayısının evinde doğdu. İleride İzmir günlerini "... İzmir'e dayımın yanına, sılaya gidiş, benim için bahtiyarlık ve açılıp, serpilme, fırsatı olmuştur." diyerek anlattı. Adres: İnönü Caddesi No:20 (232) 445 55 95ÇEŞME Kalesi'ndeki arkeoloji müzesinde Ildırı'da (Erythrai) yapılan kazılardan elde edilen tanrı ve tanrıça heykelleri, büstler, mermer heykeller, amforalar, gümüş ve bronz sikkeler sergileniyor. Çeşme Körfezi'nde yapılan Osmanlı - Rus Savaşı sırasında batan gemi ve kadırgalardan çıkan sualtı arkeoloji eserleri görülebilir. İnkılap Cad., Çeşme. (232) 712 66 09TURHAN Selçuk'un Abdülcanbazı, Cemal Nadir'in Amcabeyi, Oğuz Aral'ın Avanak Avnisi gibi, karikatür tarihinin ölümsüz karakterleri, neşenizi yerine getirecek. Alsancak Mahallesi, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak, No:9, Alsancak. (232) 465 31 05SELÇUKLU, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadınlarına ait eşyalar, Halide Edip Adıvar, Cahide Sonku ve Afife Jale gibi isimlerin maskları, 19. asrın kaftan ve cepkenleri görülebilir. 1298 Sokak, No:14, Basmane (232) 484 04 81ARKEOLOJİK eserlerin yer aldığı kısımda Frig, Lidya, Helenistik dönem, Roma ve Bizans'tan bugüne gelen kalıntılar ilgi çekiyor. Bölgenin tarihi hakkında fikir sahibi olmak için ise etnografya kısmını gezmelisiniz. Birgi yolu üzeri, No:88, Ödemiş (232) 545 11 84TABİAT Tarihi Müzesi, İzmir'deki en ilginç müzelerden. Altı galeride sergilenen 4000 obje arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden memeli fosilleri, kayaç ve mineraller, Ege civarında gözlenen kuş türleri, balıklar, sürüngenler ve kelebek örnekleri yer alıyor. Manisa civarında 10 bin yıl önceki bir volkan patlaması ile oluşan insan ayak izi ve yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde Uşak'ta yaşamış bir insanın iskeleti de, burasının sürprizleri arasında. Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova (232) 388 26 011850'LERDEN 1970'lere kadar uzanan dönemde teneke, tahta, kâğıt ve plastikten üretilen, dünya tarihinin en önemli oyuncakları ziyaretçilerle buluşuyor. Bebek evleri, gerçek saçlı bebekler, pelüş oyuncaklar, masal kahramanları ile Hacivat ve Karagöz, çocukları büyülerken büyükleri de geçmişe götürüyor. Varyant-Konak (232) 425 75 13İKİ düğmeli ve cızırtılı radyolar, sizin için tatlı bir nostalji mi yoksa neden bahsedildiği hakkında en ufak fikriniz yok mu? İki şekilde de bu müze ufkunuzu açacak demektir. Burada sayısı 120'yi bulan eski radyoları inceleyebilir, radyo yayıncılığı ve plaklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Tabii kulaklarınızda Türk Sanat Müziği eserleriyle. 967 Sokak, No:16, Altınpark, Basmane (232) 484 14 831923'TE İzmir İktisat Kongresi toplandığında, Mustafa Kemal Atatürk burada çalıştı. Bina otel olduğunda, yine misafirleri arasındaydı. Aynı sene, belediye binayı satın alıp kendisine hediye edince, burası Atatürk'ün İzmir'deki adresine dönüştü. Atatürk'ün eşyaları görülmeye değer. Atatürk Caddesi No: 24, Alsancak (232) 464 80 85MÜZEYE dönüştürülen ve Zübeyde Hanım'ın adı verilen bu vapurda, denizcilik tarihiyle ilgili araç gereçler ve eski dönemlerde kullanılan bazı malzemeler sergileniyor. Pasaport/ AlsancakALSANCAK Garı'nın karşısındaki müzeye girer girmez, tarihi bilet gişeleri sizleri karşılıyor. Sonra köşedeki duvar saatine bakın ve treni kaçırmamaya gayret edin. Müzede tren ve tren yolculuğu ile ilgili her şey var. Atatürk Caddesi, No: 444, Alsancak (232) 464 31 31ARKEOLOJİ ve etnografya eserlerinin iki bölümde sergilendiği müzede, arkeoloji salonunda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait buluntular yer alıyor. Etnografya salonunda ise 19. yüzyılda Osmanlı'da kullanılan eserler göze çarpıyor. Samizade Meydanı No:10 Tire (232) 512 18 60TİRE'YE iki müze fazla değil mi demeyin. Bu küçücük ilçenin bir diğer müzesi, ilçenin hafıza merkezi gibi. Unutulmaya yüz tutan mesleklerin araç gereçleri burada sergileniyor. Atatürk Cad. No: 2 Tire (232) 500 18 80ARKEOLOJİ Müzesi'nin kapasitesi dolduğu için 2004'te açıldı. Müze üç bölümden oluşuyor. Mimar Sinan Mh. 35220 Konak (232) 445 68 18UZUN yıllar itfaiye binası olarak hizmet veren bir binada yer alan müzede Burada özellikle görsel ve yazılı materyallerle şehrin tarihi ortaya dökülüyor. Eski İtfaiye binası/ Çankaya/ İzmir