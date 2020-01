Mesire erkek eli değmiyor

Manisa’da 480 yıldır kadınların ellerinden çıkan şifalı mesir macunları bu yıl da saçım için hazırlanıyor. Kadınlar, erkek eli değmeden yapılan 7 ton mesir macununu saçıma yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor

41 çeşit baharatı ile şifa kaynağı olduğuna inanılan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Manisa'nın mesir macunları hazırlanıyor. 480. Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 14-19 Nisan tarihlerinde kentte şenlik havası esecek. 19 Nisan'da da kadınların el değmeden hazırladıkları 7 ton mesir macunu Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak. Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği'nin atölyesinde çalışan 15 kadın, şifalı macunları üretiyor. 480 yıllık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor. Yapım aşamasında macunlara erkek eli değmiyor. 2019 yılında coğrafi işaret alan macun artık her yerde 'Manisa Mesir Macunu' ismiyle anılıyor.



480 YILDIR AYNI

Bir inanış ve gelenek olan Manisa Mesir Macunu Festivali aynı zamanda bir kültür mirası. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da, festivali ve kadınlar tarafından hazırlanan şifalı macunları şöyle anlatıyor; "Biz dernek olarak her yıl olduğu gibi çalışmalarımıza başladık. Bu sene 7 ton mesir macunu saçacağız. Geçmiş senelerde 6 tona kadar çıkmıştık. Bu sene 1 ton daha fazlalaştırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağız. Mesir, Manisa için çok önemli. Hem yurt içi ve hem yurt dışı tanıtımında Manisa'nın en büyük değerlerinden biri. Biz de bu değeri en iyi şekilde sahiplenerek her yıl üstüne koyarak büyütüp yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Elde yapıldığı için kadınların yapmasını tercih ediyoruz. Osmanlı döneminde bimerhanede kadınlar tarafından kağıtlara sarılarak yapılıyormuş. Bu ilk günden beri böyle süren bir gelenek. Biz de bu geleneği sürdürme gayreti içindeyiz. Şu anda 12 kadın arkadaşımız imalathanemizde çalışıyor. Yıl içinde 12 ay boyunca dışarıda hediyelik olarak bütün Türkiye'ye ulaşabildiğimiz yere kadar dağıtmak için üretim yapılıyor. Mesir zamanı gerek duyulduğunda bu sayıyı artırabiliyoruz" dedi



ELDE ÜRETİLİYOR

5 asırlık geleneği yaşatan ve makine değmeden elle şifalı mesir macunlarını üreten kadınlar da yaptıkları işten çok mutlu. Uzun yıllardır mesir üretiminde çalışan Fatma Hanım Suna, "Macunumuzu bir çuval şekerimizi kazana döküp şeker ve su, limon tuzu ile onu pişirip, kaynatıp belirli bir derecede onu kazanlarımıza döküyoruz. Ondan sonra bir gün 24 saat dinlendirmeye alıyoruz"dedi.



TEK TEK SARIYORLAR

Suna sözlerine şöyle devam etti:



"Belli bir kıvama gelince baharatla buluşturuyor, harmanlıyoruz. Rulo haline getirip, şeritler halinde uzatarak makasla kesiyoruz macunlarımızı. Sonra sarıma geçip festivalimize hazırlıyoruz. Baharatımızın tam olması, 41 çeşit olması, bol bol baharatı yedirmiş olmamız gerekiyor. Çok sıcak ve çok soğuk kesim yapmak zor. Sarmak çok zor. Ama gerçekten de çok zevkli bir iş" dedi. 2 yıldır mesir üretiminde çalışan Sibel Galitekin ve 20 yıldır üretimin her aşamasında bulunan Fatma Aytaç, "Ürettiğimiz mesirlerin şifa olmasını diliyoruz" dedi.



41 ÇEŞİT BAHARAT

ANASON, çivit, çöpçün, çörekotu, damla sakızı, dar-ı fülfül, hardal tohumu, havlıcan, hıyarşembe, Hindistan cevizi, Hindistan çiçeği, iksir, kakule, kalbarda, karabiber, karanfil, kebabiye, Kırım tartar, kimyon, kişniş, limon tuzu, ma-i leziz, meyan balı, portakal kabuğu, revan kökü, rezene, safran, sarı halile, sinameki, şamlı- şaşlı, şeker, tarçın, tarçın çiçeği, teke mersini, tiryak, vanilya, udülkahr, yeni bahar, zencefil, zerde çöp, zulumba



5 ASIRLIK GELENEĞİN HİKAYESİ

1522 yılında Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeşit baharatı karıştırarak elde ettiği ürünü Sultan'a yedirdi. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, bu macunun her yıl aynı dönemde üretilerek halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruz günü 41 çeşit baharat karılarak hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılıyor. Minare ve kubbelerden saçılan ve şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelerek Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.



FAYDALARI

Nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu

Mikrop kırıcı

Mide yatıştırıcı

Romatizma ve iltihap giderici

İştah açıcı

Süt arttırıcı

İdrar yolları rahatsızlıklarını giderici

Cinsel gücü arttırıcı