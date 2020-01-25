Minik ressam doğa için çalıştı

Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen özgün bir fırça izine sahip olan Nehir Turhan sergiden elde edilen geliri Ege Orman Vakfı’na bağışlayacak

8 yaşındaki ressam Nehir Turhan, ilk kişisel sergisini İzmir Ticaret Odası Sanat Galerisi'nde açtı. Resim yapmaya henüz 4 yaşındayken başlayan ve İzmirli ressam Fatma Elvin Öztürk'ün atölyesinde sanat terapisi ve temel resim teknikleri eğitimi alan minik Nehir, "Hayal Dünyam" adlı sergisini arkadaşları ve yakınlarının beğenisine sundu. Karışık teknikle hazırladığı 50 eserini sergileyen Nehir Turhan, 5 günlüğüne açık kalan sergiden elde edilen geliri, Ege Orman Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Resimlerinde kendi yarattığı "Rihen" mahlasını kullanan ve özgün bir fırça izine sahip olan Nehir, kontrast, derinlik algısı ve kompozisyon başarısıyla, yaşıtlarının hayli üzerinde bir performans sergilemiş oldu.