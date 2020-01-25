Moda dünyasında 50 yıllık veda

Moda dünyasının efsane tasarımcılarından Jean Paul Gaultier, 50 yıllık moda kariyerini ihtişamlı bir defileyle noktalayarak emekliye ayrıldı. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 şovunda Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi ve Bella Hadid, Winnie Harlow gibi ünlü isimler podyuma çıktı. Tasarımcının ikonikleşmiş parçalarını giyen modellerin bir orkestra eşliğinde yürüdüğü defile unutulmazlar arasına girdi. Hazır giyimi tamamen bırakmak istediğini bir röportajında söyleyen Jean Paul, moda tasarımlarına devam edeceğini söyledi.





AKSESUARLARDA MİKA DÖNEMİ

OCAK ayının sonlarına yaklaşmaya başladıkça, 2020'nin moda trendleri daha da şekillenmeye ve bize yeni ilhamlar vermeye başladı bile. Evet çanta ve ayakkabı trendleri daha çok göze çarpsa da şıklığımızı tamamlamak için unutmamamız gereken bir element daha var: Aksesuarlar! Pleksi materyaller bu yeni sezonun olmazsa olmazları arasına giriyor. Mika malzemeden oluşan bu takılar öncelikle podyumlarda sonrasında da sokaklarda karşımıza çıkıyor. Renk cümbüşüne hazır olun!





IVY PARK'IN İLHAMI GÜÇ VE ÖZGÜRLÜK

BEYONCE ve adidas, sporun yaşamları iyi yönde değiştirme inancıyla bir araya gelerek yaratıcılıklarını ortaya koydukları bir işbirliğine imza attı. "Cinsiyetsiz giysilerin güzelliğini ve sözde moda kurallarını çiğnemeyi seviyorum" diyen koleksiyonu, güç, özgürlük ve özgünlük temalarından besleniyor. Bu yeni işbirliği spor giyime farklı bir tasarım anlayışı getiriyor.

FULYA TANYOL