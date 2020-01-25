Yörük Ali Efe’nin evi müze olsun

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin yaşadığı Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki evin bakımsızlığı görenleri üzdü. Aydınlılar, evin müze olarak düzenlenmesi için Efe’nin torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas’a çağrı yaptı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'nin (EKODOSD) düzenlediği doğa yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı sırasında, 16 Haziran 1919'da tarihe Malgaç Baskını olarak geçen ve düşmana ilk darbeyi vurarak, Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durduran Yörük Ali Efe'nin köyü olan Sultanhisar'a bağlı Kavaklı'dan başladı. Doğaseverler, tarihi Kavaklı köyünde bulunan Yörük Ali Efe'nin müze şekline dönüştürülmesi planlanan ancak bir tek fotoğrafının bile bulunmadığı boş evi gezdi.



TORUN EFE'YE ÇAĞRI

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, dedesinin yaşadığı eve sahip çıkması için Merkez Valisi Kayhan Kavas'a seslenerek, "Yörük Ali Efe'nin torunu Vali Kayhan Kavas, 'Dününü bilmeyenler bugünü yaşayamazlar; bugünü yaşayamayanlar yarınlarına sahip çıkamazlar' diyor. Bu konuda duyarlılığını bildiğimiz Valisi Kayhan Kavas'ın da, bu evin düzenlemesi için gerekli çalışmaları başlatacağına inanıyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE