Çocuklar için tiyatro haftası

Miniklerin en sevdiği karakterler İzmir’in dört bir yanında sahne alıyor. Çocuğunuzun en sevdiği karakteri bulun ve onunla birlikte tiyatro keyfi yapmaya hazır olun

Tom ve Jerry

Bugün/ 13.00-14:30 Gazi Ortaokulu

Çocukların en sevdiği kahramanlardan Tom ve Jerry'nin maceraları, Gazi Ortaokulu'nda sahneleniyor.



Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu

Yarın/ 13.00 - Gazi Ortaokulu HACİVAT ve Karagöz Gölge Oyunu Gazi Ortaokulu'nda...



Mickey Mouse Çılgın Yarısma

Bugün/16.00 - Yarın/14.30 Gazi Ortaokulu

Yaşamımız boyunca hep bir yarışın içerisine soktular bizi. Hatta hep daha iyisini yapalım diye "Komşu Çocuğu" diye bir şey buldular ve sürekli onu örnek verdiler. Oysa hayatımız da iyi olmanın güzel, fakat hırsımızla başkalarının önüne geçmenin kötü bir şey olduğunu çok öğretmediler.



Baby Shark Müzikali

Bugün/ 13.00- 15.00 Narlıdere AKM

Küçük köpekbalığının doğum günü kutlaması için ailesi ve arkadaşları deniz altında görkemli bir parti hazırlamıştır.



Karlar Ülkesi Müzikali

Elsa ve Anna Arendelle Ülkesi'nin prensesleridir. Bir gece Elsa'nın sihirleriyle eğlenirken Elsa istemeden sihrini Anna'ya yapar. O günden sonra Elsa'nın kalbine bir korku hükmeder ve sihirli güçlerini kontrol etmekte çok zorlanır.



Canım Kardesim 3

Bugün/14.00 - İzmir AKM Yunus Emre Salonu TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Canım Kardeşim; yepyeni oyunuyla minik seyircilerini kucaklıyor.