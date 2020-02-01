Miniklerin en sevdiği karakterler İzmir’in dört bir yanında sahne alıyor. Çocuğunuzun en sevdiği karakteri bulun ve onunla birlikte tiyatro keyfi yapmaya hazır olun
Tom ve Jerry
Bugün/ 13.00-14:30 Gazi Ortaokulu
Çocukların en sevdiği kahramanlardan Tom ve Jerry'nin maceraları, Gazi Ortaokulu'nda sahneleniyor.
Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu
Yarın/ 13.00 - Gazi Ortaokulu HACİVAT ve Karagöz Gölge Oyunu Gazi Ortaokulu'nda...
Mickey Mouse Çılgın Yarısma
Bugün/16.00 - Yarın/14.30 Gazi Ortaokulu
Yaşamımız boyunca hep bir yarışın içerisine soktular bizi. Hatta hep daha iyisini yapalım diye "Komşu Çocuğu" diye bir şey buldular ve sürekli onu örnek verdiler. Oysa hayatımız da iyi olmanın güzel, fakat hırsımızla başkalarının önüne geçmenin kötü bir şey olduğunu çok öğretmediler.
Baby Shark Müzikali
Bugün/ 13.00- 15.00 Narlıdere AKM
Küçük köpekbalığının doğum günü kutlaması için ailesi ve arkadaşları deniz altında görkemli bir parti hazırlamıştır.
Karlar Ülkesi Müzikali
Elsa ve Anna Arendelle Ülkesi'nin prensesleridir. Bir gece Elsa'nın sihirleriyle eğlenirken Elsa istemeden sihrini Anna'ya yapar. O günden sonra Elsa'nın kalbine bir korku hükmeder ve sihirli güçlerini kontrol etmekte çok zorlanır.
Canım Kardesim 3
Bugün/14.00 - İzmir AKM Yunus Emre Salonu TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Canım Kardeşim; yepyeni oyunuyla minik seyircilerini kucaklıyor.
Çocuklar için tiyatro haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.