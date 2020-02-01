En romantik rotalar

Şubat deyince akıllara hemen Sevgililer Günü geliyor. Şimdiye kadar planınızı yaptınız belki de... Hala plan yapmayanlar için adı bile romantizm kokan rotaları derledik.

ULUDAĞ, BURSA

Gün boyunca bembeyaz pistlerde salınmak, öğle molasını karlar üzerinde sucuk ekmek keyfiyle yapmak ve gece sabaha kadar kulüplerde dans etmek, Uludağ'daki başlıca aktiviteleriniz olabilir. Burada ayrıca kar motoru ya da ATV gibi denemelerden de keyif alabilir, kayak ya da snowboard bilmiyorsanız özel derslerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Kayak ekipmanı konusunda da endişelenmeyin, her marka ve ebatta kiralamayı Uludağ sınırları içinde yapmanız mümkün.





KAPADOKYA, NEVŞEHİR

Sevgililer Günü sabahı için de, Kapadokya'da balona binmekten daha güzel bir program dünya üzerinde yok. Balonda sabahın ilk ışıklarını ve gökyüzünün farklı renklerini karşılarken sevgilinizle de tam bir kutlama atmosferini yaşamış olacaksınız. Bu hizmet biraz maliyetli olsa da, hayatta bir kez yaşanan bir deneyim için değer. Akşam yemeğiniz ise mutlaka Peri Bacaları manzarası eşliğinde gerçekleşmeli.





SAPANCA, SAKARYA

Sapanca Gölü, Türkiye'de cenneti yaşamak isteyenlerr için ilk akla gelen adreslerden biri. Göl ve çevresinde son derece lüks ve konforlu konaklama imkanları mevcut. Bu da demek oluyor ki, 14 Şubat boyunca kendinize ve sevgilinize SPA ya da masaj gibi imkanlar hediye etme şansına sahipsiniz. Yılın bu en güzel döneminde biraz şımarmak ve biraz da yüklerinizden arınmak için daha iyi bir fırsat düşünülemez.



ABANT, BOLU

Bolu'daki göllerin ve çevrelerinin güzelliği tüm dünya tarafından biliniyor. Abant ve çevresindeki otellerin, pansiyonların ve kiralık ahşap evlerin de tüm bu güzellikten nasiplerini aldığını söyleyebiliriz. Yedigöller yöresine de mutlaka bakın. Bolu'nun en güzel bölgelerinden olan Abant'a geldiğinizde ise ya beyazlar içinde ya da sarının tüm tonlarında bir kartpostal manzarası ile karşılaşacaksınız. Hamam, sauna ya da şömine ile kendinizi şımartabilirsiniz



AKYAKA, MUĞLA

Akyaka'nın kendine has mimarisi, bembeyaz evleri ve konakları size yazı yeniden yaşatacak. Üstelik yöre kadınının hamarat ellerinden gözleme yiyerek güne başlayabilir ve kapanışı da Azmak kıyılarında balık keyfi ile yapabilirsiniz. Ertesi sabah ise, mutlaka tamamı doğal ürünlerden oluşan serpme bir kahvaltı masasına kurulun ve saatlerce kalkmayın.



BODRUM, MUĞLA

Yaz mevsimindeki cazibesi ile akıllara kazınan bu nedenle de kış rotası olarak gösterildiğinde sevgilileri ilk anda şaşırtan bir adres Bodrum. Oysa, konaklama yönünden Bodrum'a yapılan yatırımların benzeri Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bu nedenle, burada bulunan beş yıldızlı lüks tesisler de olabildiğince dört mevsimlerini değerlendirme telaşına düşüyorlar





ALAÇATI, İZMİR

Taş evler ve havuzlu butik oteller tam sevgililere göre. Şömineli alternatifler ise, 14 Şubat yarışında birkaç adım öne çıkıyor. Terasında jakuzi bulunan ya da odanın içi dev bir şömineyle kaplanan odaları arayıp bulmak ise size kalmış. Rezervasyon yaptırdıktan sonra, Alaçatı sakinlerinin sizi rahat ettirmek ve keyifli bir Sevgililer Günü geçirmenizi sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarına emin olabilirsiniz. Neredeyse tüm oteller oda kahvaltı konseptinde hizmet verirken, kahvaltılar şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.





ŞİRİNCE, İZMİR

Popülaritesi her geçen gün artan ve 2012'de zirveye ulaşan Şirince, aslında Selçuk'un küçük bir köyü. Bu masalsı köyün en güzel yanı ise organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağları. Tüm bu güzellikler Şirince'nin kendine has mimarisiyle birleşince, 14 Şubat için uygun, romantik bir yer oluveriyor.