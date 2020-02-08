Antalya kışın da güzel

Yaz tatilinin gözde merkezi Antalya’yı bir de kışın keşfetmeye ne dersiniz? Yanartaş’ta sucuk ekmek, Saklıkent’te kayak, yaylalarda kar keyfi, tarihi yolculuk ve ucuza lüks konaklama... İşte Antalya’nın kış nimetleri...

KALEİÇİ'NDE TARİHİ GEZİ

Kış mevsiminin kendine özgü huzur veren havası ile Kaleiçi'nin tarihi dokusu birleşince Antalya bir başka güzel oluyor. Hem yazın hem de kışın Antalya'da gezilecek yerlerin başında gelen Kaleiçi'ndeki tarih konaklar, surlar, minareler, daracık sokaklar ve eski evler, Antalya'nın gerçek kimliğinin birer kanıtı. Yaz mevsimindeki kalabalık olmadan, keyifle, rahatça burada dolaşmanın keyfini çıkarın.



LİKYA YOLU ÜZERİNDE ELMALI

Beydağları ile çevrili olan Elmalı ilçesi sizi doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakacak bir yer. Karasal iklimin hakım olduğu ilçeden Likya yolu geçmektedir.



AKSEKİ'DE HAVA -20 DERECE

Akseki, Toros Dağları üzerine konumlanmış kış aylarında hava sıcaklığının -20 derece olduğu zamanlar oluyor. Akseki'ye yolunuz düşerse mutlaka görmeniz gereken yerler Düdencik Mağarası (Çınardibi), Bucakalan Mağarası, Göktepe Yaylası, Çimi Yaylası, Irmak Vadisi ilçenin diğer çekiciliği olan yerleri.





SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ

Bey Dağları'ndaki Bakırlı Dağı'nın kuzey yamacına kurulmuş Saklıkent Kayak Merkezi 500 dağ evi ve kayak tesisleri, aralık-nisan aylarında dört dörtlük kayak olanağı tanıyan kaliteli karı, mart sonlarında "gündüz kayak, öğleden sonra deniz" konseptiyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri. Antalya'daki kış aktivitelerine ev sahipliği yapan kayak merkezinde isterseniz paintball ve motor safari maceralarına da ortak olabilirsiniz.



FİNİKE'DE PORTAKAL MEVSİMİ

Dünyanın en kaliteli portakalları arasında sayılan Finike portakalları ile dolu bahçelerden ve sokaklardan o mis gibi kokuyu içinize çekerek geçmek bile size gerekli olan huzur vitaminin sağlayacak. Sadece portakalları değil; mandalina ve limonları ile de doğal kokuya sahip bir yer Finike. Finike'ye gitmişken Limyra, Arykanda ve Idebessos antik kentlerini, Suluin Mağarası ve 5 km uzunluğundaki Gökbük Kanyonu'nu da gezmeden dönmeyin.



İBRADI ORMANA

Antalya şehir merkezinden Toros Dağları'nın arasına uzanan bir yolculukla gidiliyor İbradı Ormana Köyü'ne. Doğa ile iç içe olmak istediğiniz zamanlarda hafta sonu gidilecek en güzel yerlerden biri Ormana Köyü. Kış aylarında kar yağışı alan İbradı'da küçük pansiyonlarda konaklama imkanınız var. El değmemiş doğası ile size huzur dolu bir hafta sonu sunuyor.