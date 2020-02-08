Hayalleri süsleyen buluşlar gerçek oluyor

Artık her gün yeni bir teknoloji haberi okuyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerin dünyayı ele geçirdiği bilim kurgu filmlerine yaklaşıyor muyuz sorusu da kafaları kurcalamıyor değil. Jetgiller ve Terminatör arasındaki ince çizgiye henüz gelmesek de yaklaşmaya başladığımızın sinyalleri var. İşte son yılların en önemli teknolojik gelişmelerinden bazıları...

Günümüzde en popüler trendlerden olan 3D yazıcılar, hayatımızın neredeyse her alanında kullanılmaya başlandı. Local Motors şirketinin 3D yazıcı ile bastığı arabanın ismi Strati. Bu ürün bile 3D baskı teknolojisinin hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından önemli. 3D baskı yöntemi kullanılarak geliştirilen kafatası ve omurilik parçaları, ameliyat ile hastalarda kullanılmaya başlandı bile. Aynı şekilde yiyecek sektöründe de kullanılan 3D baskı sistemleri, artık pizzamızı da yapar hale geldi. Kısacası, 3D baskı teknolojisi ile yapılabilecekler neredeyse hayal gücümüz ile sınırlı diyebiliriz.