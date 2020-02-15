Çocuk ruhlu yetişkinlere

Çocuk giyimde görmeye alıştığımız kalp baskılar bu sezon yetişkin modasında da karşımıza çıkıyor. Özellikle baskı olarak kullanılan kalp motifi sizin ruhunuzun enerjisini değiştirmek için geliyor. Kalp baskısının sadece çocuklara özel olduğunu düşünüyorsanız; Victoria Beckham'ın da aralarında olduğu birçok ünlünün, bu sevimli modaya çoktan kendisini teslim ettiğini hatırlatmak isterim. İster kazaklarda ister elbiselerde kullanabileceğiniz kalp baskılar bu sezon sokakları süsleyecek.



Fulya TANYOL