Kitapların büyülü dünyasına yolculuk

Her keseye uygun kitabın satıldığı sahafta kiralama da yapılıyor. Sadece 5 liraya karda dans edebilir ya da Pasifik Okyanusu’nda sörf yapabilirsiniz.

Ne zaman ruhum sıkılsa kendimi hep aynı yerlerde buluyorum, sahaflarda. İzmir'de çok değil iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdaki sahafların rafları arasında dolaşmak, o eski kitapların kokusunu içime çekmek öyle iyi geliyor ki ruhuma. Rafların önünde bağdaş kurup oturarak aradığımı bulmak için saatler harcadığımı bilirim. Bir bakmışım elim kolum dolu ayrılmışım dükkandan.

GENÇLERİN UĞRAK YERİ

İzmir'in en bilindik sahaflarından birindeyim yine; Doğan Kitabevi. Hani, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne girer girmez sağdan ilk sokaktaki. O kadar büyük bir dükkan ve o kadar çok çeşit var ki resmen kendimi kaybettim içinde. Kitabevinin 61 yaşındaki sahibi Doğan Karabil, 44 yıllık sahaf. İşe ilk başladığı yıllardaki kadar çok satış olmadığını söylese de en çok uğrayanları yine çocuklar ve gençler.

KİRALAMA DA VAR

Her keseye uygun kitabın satıldığı bu dükkanda kiralama da yapılıyor. Sadece 4 liraya kitap kiralanabiliyor. 4 tane kitabı 10 liraya ya da bir romanı 5 liraya almak mümkün. Evet, yanlış duymadınız; sadece 5 liraya karda dans edebilir ya da Pasifik Okyanusu'nda sörf yapabilirsiniz.

'PAHA BİÇİLEMEZ'

Hiç bilmediğiniz dünyalara dalabilir, kendinizi o alemlerin içinde hayal edebilirsiniz. Ama en önemlisi; sadece 5 liraya bilgiyi satın alabilirsiniz; o kitabı okuyana kadar sahibi olmadığınız o şeyi. İşte bu kadar kolay... Çocukların ve gençlerin daha çok internet üzerinden araştırma yapmayı tercih ettiğini söyleyen Doğan Karabil, 'Aileler çocuklarını telefonlara değil, kitap okumaya yönlendirmeli. Herkes her bilgiye kolayca ulaşabilir. Ama emek vererek ulaşılan bilgi paha biçilemez' diyor. Sahaflığa ilk başladığı yıllarda meraklısına kitap yetiştirmekte zorlandığını söyleyen Karabil şimdi ise ilginin azlığından yakınıyor ve şöyle diyor: 'Arayıp da bulamadığınız ne varsa burada.'

HACER ÖNOĞLU ÜLGER