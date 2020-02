Doğu batı sentezi mutfakta buluşuyor

Ege’nin ot kültürü ile Anadolu’nun et kültürünü birleştiren Alaçatı’daki Avrasya, esnaf lokantası çizgisini de koruyarak Türk mutfağının zenginliğini gözler önüne seriyor.

Bugün lezzet durağımız son yılların en nezih ve popüler tatil beldesi Alaçatı. Masmavi denizi, pencerelerinden begonviller sarkan Arnavut kaldırımlı evleriyle masalların şirin kasabasıdır Alaçatı. Alaçatı, 1800'lere dayanan tarihi dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılır. Ege'nin ot kültürü ile Anadolu'nun et kültürünü birleştiren Avrasya, esnaf lokantası çizgisini de koruyan bir mekan olarak tam da Alaçatı ruhuna uygun bir sunuma sahip. Ege Bölgesi'ne has zeytinyağlı lezzetler ile birlikte ocakbaşı pide ve et çeşitlerini de tadabileceğiniz restoranın vitrini adeta görsel bir şöleni andırıyor.

EN AZ 40 ÇEŞİT VAR

Bazı mekanlar kişiler vardır o bölge yer ile bütünleşir o yöresinin markası simgesi olur. Avrasya Lokantası ve sahibi aşçısı Mustafa Dumanlıdağ'da Alaçatı ile bütünleşmiş simgeleşmiş isim. 3 çeşit yemek yaparak başladığı restorandan bugün yüzün üzerinde yemek sunumuyla Alaçatı'nın gözde lezzet duraklarından birisi olmuş. İlk dükkanını sıfır sermayeyle Alaçatı'nın arka sokaklarında açtığını belirten Mustafa Usta, en büyük destekçisinin ise eşi Nihal hanım olduğun belirtiyor. Her geçen gün kendini geliştiren Mustafa ustaya bu ufak dükkan yetmemiş ve şimdi Alaçatı'nın girişinde bulunan Avrasya Lokantası'nı açmış. Lokanta her gün en az 20 çeşit sıcak, 15 çeşit zeytinyağlı haricinde pide, lahmacun, ızgara ve tatlı çeşitleriyle konuklarına hizmet veriyor.



YEPYENİ TARİFLER

Yetişme aşamasından mutfağına gelene kadar tüm ürünlerini dikkatle takip eden Mustafa Dumanlıdağ, Ege'nin en taze, en lezzetli mahsullerini seçiyor ve ortaya her gün yenilenen bir menü çıkarıyor. Bu menünün içinde özgün tatlara yer vermeye de özen gösteriyor. Alışılagelmiş tariflerin dışına çıkan Mustafa Dumanlıdağ, farklı lezzetleri bir araya getirerek müşterilerine yepyeni tarifleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu da demek oluyor ki Avrasya Lokantası'nda benzerine rastlayamayacağınız yemeklerle karşılaşmak mümkün.



BİR RÜYANIN PEŞİNDE

Marka üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişiminin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak, ama en az diğerleri kadar önemlisi marka işletmenin gerçekleştirmek için yola çıktığı rüyayı anlatır. Bir rüyanın peşinde yola çıkan Mustafa Dumanlıdağ, tam bir Alaçatı sevdalısı. Alaçatı'nın turizminin gelişmesi gurme turizm merkezi olması, zengin coğrafi konumunun avantajlarının kullanması için sektöre ömrünü veren marka bir isim. Avrasya Lokantası'nın sahibi, aşçısı, her şeyi. Aslen Malatyalı olan Mustafa Dumanlıdağ, meslek hayatına küçük yaşlarda başlamış. Aşçı olan babasının yanında yetişen Dumanlıdağ babasından öğrendiği Türk Mutfağı kültürünü bugünkü kuşaklarla yaşatmaya çalışıyor. Okulundan değil ama mutfağından yetişip 30 yıllık yemek tecrübesini Malatya'dan Alaçatı'ya taşıyan şef Mustafa Dumanlıdağ'ın 13 yıl önce hizmete açtığı Avrasya Lokantası Türk mutfağındaki doğu-batı sentezinin en güzel örneklerinden biri olarak deneyimli kadrosu ile 12 ay hizmet veriyor.

YEMEK VE TATLI UYUMU

Şevketi Bostan, enginar beğendi, Kafkas kebabı, kuzu etli keşkek gibi doğu ile batının çok farklı lezzetlerine imza atan Avrasya Lokantası'nda ceviz tatlısı, enginar tatlısı, dilim kabak ya da yaprak kabak gibi farklı konseptte tatlılar da bulmak mümkün. Özel lezzetlerin yanı sıra; kireçte pişmiş kabak, ceviz tatlısı ve trileçe en sevilen tatlılarından...



SON SÖZ; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Yemek ve mutfak kültürümüze katkılarından dolayı şef Mustafa Dumanlıdağ'a teşekkür ediyorum. Marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN