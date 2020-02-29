Moschino’nun bebeklerinden pasta tadında şov

Fransız Devrimi ve Marie Antoinette'den esinlenerek oluşturduğu koleksiyonu geçtiğimiz gün moda severlere sunan Jeremy Scott, hazırladığı defile ile yine çok konuşuldu. Moschino Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonu canlı renkleri, hacimli etekleri ve kat kat pasta görünümlü siluetleriyle adeta oyuncak bebek kostümlerini anımsatıyor. Irina Shayk, Stella Maxwell, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kaia Gerber gibi modeller, podyumda pasta tadında bir şov gerçekleştirdi.



Fulya TANYOL