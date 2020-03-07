Kışın son günlerinin tadını çıkarın

Takvime göre bahara girmiş olsak da henüz soğuk havadan kurtulamadık. Mart güneşi ile kış keyfi yaşamak isteyenler son günleri kaçırmayın... İster buz gibi havada sıcak suların keyfini çıkarın, ister uyuyan doğanın sessizliğinde kendinizi dinleyin ister bembeyaz karlar arasında kaybolun...

KAPADOKYA

Her mevsim kendine hayran bırakan peri bacalarını, karlar altında görmediyseniz bu soğuk havalarda yolunuzu Kapadokya'ya çevirin. Büyülü atmosferiyle sizi bambaşka diyarlara götürecek ziyaretinizde gün doğumunu izlemek için erken uyanmanızı tavsiye ederiz. Renkli balonları izlerken bir yandan da güneş ışıklarının karlar üzerindeki yansımasına tanık olacaksınız. Hele ki bir de şömineli bir otelde konaklıyorsanız size tavsiyemiz pencerenizi açıp, şömine başında bu keyfin tadını çıkarmanız.



SARIKAMIŞ

Doğu Ekspresi ile birlikte son yılların en çok rağbet gören rotası elbette Kars. Ancak size Kars'ın, henüz pek popüler olmayan Sarıkamış Kayak Merkezi'ni öneriyoruz. Uludağ, Kartepe gibi popüler kayak merkezlerinin aksine sakinliği ve sadece Alpler'de olan kristal karlarıyla kayak severleri oldukça mutlu eden bir kayak merkezi.



SAPANCA

Sapanca bahar ve yaz aylarında oldukça kalabalık bir destinasyon oluyor. Eğer bu doğa harikasının tadını sakince çıkarmak isterseniz tam da bu zamanlarda gitmeyi deneyin. Sabah erkenden gidip meşhur kahvaltıcıların birinde güne başlayabilir, sonrasında ise keyifli görsellikler eşliğinde göl kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Sapanca Gölü boyunca manzaranın tadını çıkarmanın yanında, hava durumundan yana şanslıysanız gölde kano yapmak da mümkün.



KAZ DAĞLARI

Doğu kültürlerinden Antik Yunan'a kadar birçok efsaneye konu olan İda Dağı, nam-ı diğer Kaz Dağları, doğaya dair ne varsa sunuyor. Alpler'den sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip temiz havası insanı tam anlamıyla yeniliyor. Yörenin yerlileri tarafından hazırlanan karanfilli ekmek, erken hasat zeytinyağı, mis kokulu karadut reçeli, Kaz Dağları balı ve sadece burada bulunan göknar ağacı kozalaklı çayı ile kahvaltı yapmadan dönmeyin. Özellikle soğuk havalarda coşkuyla çağlayan Sutüven Şelalesi'ne gidebilir, termal tesislerde rahatlayabilir ve köylülerden onlarca efsaneyi dinleyebilirsiniz.



SAKLIKENT

Akdeniz'e ve Ekvator'a en yakın kayak tesislerinden biri olan Saklıkent kış mevsiminde veya soğuk havalarda Antalya'yı ziyaret etmek için harika bir sebep. Yılın 120 günü kaliteli bir kayak imkanı veren Saklıkent Kayak Merkezi'nde gündüz kayak yapıp, öğleden sonra Antalya'da denize girme deneyimini yaşayabilirsiniz.



YALOVA

Termal su kaplıcalarında rahatlayıp günü masajla geçirmek, sonrasında da romantik doğa manzarasını gözlemleyerek, kahvenizi yudumlamak isterseniz sizleri Yalova'ya davet ediyoruz. Şifalı sularıyla ünlü Yalova'ya gelmişken mutlaka tarihi yapıları ve Yürüyen Köşkü görmeden dönmeyin.



UZUNGÖL

Trabzon deyince akla gelen ilk yerlerden olan Uzungöl, son yıllarda özellikle yaz aylarında yabancı turistlerin de odak noktası haline geldi. Uzungöl'ü karlar altında etrafta kimseler yokken görmek isterseniz şimdi rotanızı bu yöne çevirmenizi öneririz. Hazır buralara kadar gelmişken Kaçkar Dağları'nda heliski deneyimi yaşamadan dönmeyin.



MAŞUKİYE

Doğa yeşili, göl mavisi, huzurun sesi... Bir yanı Sapanca Gölü, bir yanı Kartepe'nin karlı yamaçlarıyla çevrili Maşukiye, doğanın kucağında vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Kısa bir yolculuktan sonra Maşukiye'de köy ürünleriyle hazırlanan serpme kahvaltıyla güne başlamak gibisi yok. Toprak kokusunu içinize çekerek yenileyici bir doğa yürüyüşünün ardından bölgenin ünlü alabalık restoranlarında akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz.