Karadeniz mutfak efsanesi Obi Atakent’te

Alsancak Gül Sokak’tan sonra Atakent’te hizmet vermeye başlayan Obi, başta pide ve lahmacun olmak üzere Karadeniz’in öne çıkan yemeklerini özenle sunuyor.

Bu hafta lezzet durağımızda modern bir ortamda geleneksel lezzetleri buluşturan ismini Laz Mitolojisi'nde yağmur ve bereket tanrısından alan Obi'deyiz. "Lezzeti de hikayesi de Karadeniz'den" sloganıyla yola çıkan, Avni Efendi adıyla ilginç bir hikayeye sahip Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi Alsancak Gül Sokak'tan sonra Atakent'te hizmet vermeye başladı. Başta pide ve lahmacun olmak üzere Karadeniz mutfağının öne çıkan yemeklerini özenle sunan Obi'nin bir de ilginç bir hikayesi var.

DUYGULARA SESLENİYOR

Karadenizli bir fırıncı efsanesinin izini takip eden Obi, lezzetiyle damağa hitap ederken, efsane fırıncı Avni Efendi hikayesi ile duygulara sesleniyor. Obi, Murat Oytuner ve Bülent Güven ortaklığında işletiliyor. Karadeniz mutfağının efsane, farklı, özel, sıra dışı lezzetlerini modern, keyifli ve ferah ortamda tadarak aileniz, eşiniz ve dostunuzla keyifli vakit geçirmek istiyorsanız adresiniz Obi.

GELENEKSEL VE MODERN

Mutfak kültürü, bir bölgenin ya da ülkenin en önemli miraslarından biri. Doğal güzellik ve kültürel çekicilik açısından zengin bir yapıya sahip olan Karadeniz Bölgesi de kendine has zengin bir mutfağı bünyesinde barındırıyor. Karadeniz Mutfağı, hala kendine özgü yapısını koruyan ender mutfaklardan biri. Çünkü burada, hemen hemen hiçbir mutfak kültüründen etkilenmeden, kendine özgü bir beslenme sistemi oluşmuş ve sofralar her gün geleneksel tatlar eksik olmadan kuruluyor. Obi'de, yöresel mutfak geliştirilerek, özgünlük korunarak modern ve yöresel bir mutfak ortaya konmuş. Karadeniz Bölgesi'nin yöresel lezzetlerinin en iyi tedarikçileri ile görüşüp anlaşmışlar. Obi'de ürünlerin %80'i Karadeniz Bölgesi'nden geliyor.





ÖZEL BİR KONSEPT

Özel bir mimari ve konsept tasarlamışlar. Herkesin damak zevkine uygun lezzetler sunmuşlar. Kolot peyniri Trabzon'dan, kavurma ve çay Rize'den, kahvaltı peynirleri ise Karadeniz ve Balıkesir yöresinden geliyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT PİDELER

Giresun, Trabzon bölgesinin meşhur pideleri, yuvarlak kolot ve kavurmalı, kapalı kıymalı bunların yanında meşhur klasik pide çeşitleri mevcut. Ege Bölgesi'nin damak zevkine uygun İzmir'de hiç denenmeyen 'Otlu Yayla Pide' çeşitleri ve bunların dışında yenilikçi inovatif ürünlere de yer vermişler. Avni Efendi, dana tandırlı, kolot peynirli, arpacık soğanlı harika tarihi bir lezzet. Ama benim favorim Gola, muhteşem üç çeşitli. Kapalı kısmında kavurma, açıkta kavrulmuş kıyma, mantar, ıspanak ve kolot peyniri ile size bir lezzet şöleni sunuyor.

AYNI ZAMANDA SATILIK

Bu arada yenilikçi ürün fifti fifti pideler fazla çeşit denemek isteyenler için alternatif. Lazca'da mutfak anlamına gelen Angari'de İspir fasulyesi, ot kavurma, soğan kebabı, zigana güveci, tereyağlı Sürmene pilavı, karalahana çorbası, turşu kavurmayı ve hamsi tavayı deneyebilirsiniz. Tatlı olarak fırın sütlaç muhteşem bir lezzet. Mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Meşhur Hamsiköy sütlacının içerisine kendilerinde saklı bir karışım ve içerisine sevgilerini de koyunca tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıkmış. Siz 1408 kilometre gitmeyin diye, Obi Restoran'da yediklerinizden içtiklerinize; çay, kolot peyniri, ispir fasulyesi ve tereyağı gibi birçok ürünü satın alabiliyorsunuz.



AVNİ EFENDİ KİMDİR?

Avni Efendi, 1900'lü yıllarda Karadeniz'de yaşamış bir fırıncıdır. Çocuk yaşta girdiği fırında çıraklıktan kalfalığa ve ustalığa kadar gelmiş. Sonrasında orduya çağrılmış ve milli mücadele dönemine aktif katılım sağlamış. Milli mücadelenin zor şartlarında tahılları öğüterek un haline getirip cephede ekmek yapmış, bölüğün gıda ihtiyacını karşılamaya çalışmış. Daha sonra döndüğü memleketinde büyükçe bir fırın kurup ekmeğin, unun geleneğini çıraklarına anlatmış, bir sonraki zor günler için insanlar yetiştirmiştir. Savaş mağduru çocuklardan yetiştirdiği yedi çırağını da tüm bölgelere göndermiş. Fakat bu çıraklardan kalan altısının kim olduğu halen bilinmemektedir. Rivayet odur ki, onların verdiği bir ekmek dahi, kalbinde kötülük olmayanları bir lokmada doyurmaya yetmektedir.



MIHLAMALI KAHVALTI

Obi Karadeniz Mutfak Efsanesi'nde serpme kahvaltı veriliyor. Karadeniz yöresinin olmazsa olmazı mıhlamalı kahvaltıda yöresel ve özgün lezzetler sunuluyor. Kahvaltıdaki bütün reçeller ve fındık ezmelerini kendileri yapıyorlar. Her iki mekanda da kahvaltı, öğle ve akşam servisi bulunuyor. Haftanın 7 günü sabah 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet veriliyor. Sağlıklı lokasyonlarda büyümeyi planlıyorlar. Yöresel lezzetleri huzurlu nezih bir ortamda doğal gerçek lezzetinde sunmak istiyorlar.



SON SÖZ: İki ortak işlerinde bilgi, birikim ve tecrübeleri ile sevgilerini birleştirmişler. Geleneksel yöresel Karadeniz mutfağının özgünlüğünü koruyarak farklı ve yeni lezzetler ortaya çıkarmışlar. Mutfak kültürümüze ve gastronomimize büyük katkı sunmuşlar. Bu lezzet ve marka yolculuğunda Obi ailesine başarılar diliyorum.

Sezer ALTAN