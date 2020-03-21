Bebek mavisi ile klasik algı

Her kadının giymekten en keyif aldığı renklerden biri şüphesiz bebek mavisidir. Pantone 2020'nin rengini klasik mavi olarak seçti ve hem podyumlarda hem de sokak modasında mavinin etkisini inkar edemeyiz. Klasik ve koyu mavilerin aksine toz pembelerin öne çıktığı sokak modasında, mavinin 50 tonunu görüyoruz! Bejler ve beyazlar ile eşleştirebileceğiniz havalı maviler havalı ve modern görünümler için ideal. Bebek mavisi veya buz mavisi diye tabir edilen bu renk bir çok renkle de kombinlenebiliyor. Özellikle pastel tonlarla kombinleyebilir ya da baştan aşağı giymeyi tercih edebilirsiniz.