Sokak lezzeti döner fast food olmaktan çıktı

Hızlı yemek sektörünün Türk versiyonu döner, işini iyi yapan ustalarla gastronomi meraklılarının aranan lezzeti haline geldi.

Sokak arası lezzetler bir beldenin en önemli renklerinden biridir. İzmir, bu yönüyle ülkenin yıldız kentidir. Anadolu Mutfağı da tüm görkemiyle mahalle aralarına sıkışmıştır. Günümüzde insanlar, teknolojinin gelişmesi, kentleşme, kadının iş hayatına katılması, iş temposunun yoğunluğu, seyahat etme, yalnız yaşama gibi sosyoekonomik ve kültürel çeşitli etkenlerle beslenmelerine daha az zaman ayırmakta ve dolayısıyla bu etkenler beslenme alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu değişim içerisinde "fast-food" olarak adlandırılan hazır hızlı yemek sistemi ikinci dünya savaşının ardından günümüze kadar toplumların beslenme ihtiyaçlarını gidermede küresel ölçekte hızla yayılarak önem kazanan bir sektör haline gelmiştir. Ancak döner artık bir sokak lezzeti değil gurme tatlar arasında yerini aldı.

TADINA DOYULMAZ

Bu hafta lezzet durağımız Türk Mutfağı'nın geleneksel lezzeti olan döner için İzmir'in meşhur dönercisi 'Vedat Usta'. Dönerci Vedat Usta, aslen Mardinli. Dönerin lezzetini herkesin aklına yazdırmış olan bir aile işletmesi. 1996 yılında Kemeraltı Kestane Pazarı'nda çırak olarak çocukluktan başlamışlar bu işe, Vedat ve Mahmut Akçakale kardeşler. 7-8 yıl Kemeraltı'nda çalıştıktan sonra Marmaris'te 14 yıl döner işi yapmışlar. Sonra yuvaları İzmir'e dönmeye karar vermişler. 12-13 masalık salaş bir dükkânda büfe tarzı bir mekanda işe başlamışlar. Orada döner konusunda markalaşmışlar. Bu mekân yetmemeye başlamış talebi karşılayamamışlar. Dönerci Vedat tam bir aile işletmesi. İşin etin alımından, işlenmesine, pişirilmesine kadar işin bütün süreçlerinde aile fertleri bulunuyor. Döneri yüzde 100 dana biftek ve yüzde 100 kuzu kaburgadan yapıyorlar. Kıyma kesinlikle kullanmıyorlar. Dönerci Vedat Bornova otogara yakın mesafede paket servisi var. Sabah 10.30 akşam 19.00 hafta sonları 20.00'e kadar servis bulunuyor. Dönerci Vedat'ta sadece sade döner ve tek tatlı çeşidi bulunuyor. Döneri ben de tattım doyamadım bu ne muhteşem bir lezzet. Bir de ben dönerin ilk bıçağını çok severim. Şansımdan yeni döner takıldı. Tam kararında, kurumamış, suyunda servis ediliyor. Yanında, kendilerinin pişirdiği incecik lavaş ekmeği ile sunuluyor. Porsiyonları gramajlı, tek döner gayet doyurucu.

TANDIR LAVAŞI

Dönerin yanında verilen lavaşları bile özel katkısız geleneksel tandır lavaşı. İlk başlarda lavaşı tandırda anneleri yapıyormuş. Dönerci Vedat'ta ikramlar bile çok özel. İçerisinde 13 çeşit yeşilliğin olduğu üzerine mevsiminde nar ile servis edilen salataları harika. Sumaklı soğanları ve közlenmiş kırmızı acı biberi ve közlenmiş arpacık soğanı süper. İzmir'in her yerinden müşterileri geliyor. Özellikle hafta sonları Manisa ve Aydın'dan müşterileri ağırlıyorlar.

AYRAN VE TATLI

Ayran, küçük bakır kaplarda servis ediliyor ve küçük bir kepçe ile içiyorsunuz. Sadece ayran içmek için bile gidilebilir. Gerçekten çok leziz. Ayran; mandırada özel olarak yapılıyor. Tamamen özel kendilerine ait sos formülleri var. Münver tatlısı mekana özel bir tatlı. Ablaları Münevver hanımın yaptığı bir tatlı olduğu için bu ismi vermişler. Üstü kaymaklı muhallebi altında galeta unundan yapılmış kek ve üzeri bol Erzincan cevizi ile süslenerek servis ediliyor. Büyümeyi, şubeleşmeyi şimdilik düşünmüyorlar işlerinin başında olmak istiyorlar kaliteye yatırım yapacaklar.



SON SÖZ: İşletmecilik yapmak ve bir marka yaratmak çok önemli. "Çırağı olmadığın işin asla ustası olamazsın" diyen, dönerci Vedat usta ve ailesi işi sevgi ve tutku ile yapmayı yaşam biçimi haline getirmiş. Bu da başarının anahtarı olmuş. Ve İzmir'in marka dönercisi haline gelmiş. Mutfak kültürümüze, gastronomimize İzmir'e kazandırdığı marka değer için aileye teşekkürlerimi sunuyorum.