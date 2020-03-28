Çocuklar kodlasın aile eglensin

Teknolojiye ihtiyaç duymayan Kral Şakir Kodlama Korsanları oyunu, çocukları ekrandan uzak aileye yakın tutuyor. Minikler kodlama öğrenirken hem eğleniyorhem ebeveynleri ile bağlarını güçlendiriyor.

Dünyada ve Türkiye'de yaşadığımız bu zorlu dönemde, çocukların evde eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak en önemli yollardan biri televizyon biri de bilgisayar ya da telefon oluyor maalesef. Çocukları ekrandan uzak tutarken eğlenerek öğrenmesini sağlayacak yeni bir kutu oyunu geliştirildi.

AİLE ETKİNLİĞİ

Bilgisayarsız kodlama oyunu; Kral Şakir Kodlama Korsanları, çocuklara evde eğlenerek kodlama öğretmenin yolunu açıyor. 8 yaş ve üzeri tüm aile ile oynanabilen oyun, bu zorlu günlerde çocukların en büyük eğlencesi olacak. Ebeveynlerin de katılımıyla tam bir aile etkinliğine dönüşen oyun aile ilişkilerini de güçlendirecek. Kral Şakir Kodlama Korsanları Pusula Yayıncılık ve Kral Şakir'in yaratıcısı Grafi 2000 ile 21. Yüzyıl becerilerinde uzman üç öğretmen Mervenur Horasan, Nur Faden Duman ve Selin Bozkurtlar Peçe tarafından geliştirildi. Oyun 'hiçbir teknolojik cihaza ihtiyaç duymuyor'. Çocuklar eğlenerek kodlama öğrenirken problem çözme yeteneklerini geliştiriyorlar. Üç farklı zorluk seviyesinde oynanabilen Kral Şakir Kodlama Korsanları kutu oyununun amacı kartlardaki görevleri tamamlayarak piyonunu hazineye ulaştıran ilk oyuncu olmak.

KRAL ŞAKİR İLE

Çocuklar evde eğlenceli zaman geçirirken algoritma öğrensin, anne babalar da onlarla birlikte bu eğlenceye katılabilsin diye tamamen ekrandan bağımsız bir oyun kurguladıklarını ve oyunu çocukların ilgisini çekecekleri Kral Şakir karakteri ile birleştirdiklerini söyleyen iki şirketin kurucuları Mehmet Arslantunalı ve Varol Yaşaroğlu'na göre oyun çocukların çok sevdiği bir animasyon karakter ile 21. yüzyıl becerilerine girişin iyi harmanlanmış ilk örneği. Kral Şakir Kodlama korsanları kutu oyunu ilk baskısına sadece D&R mağazalarından ve www.dr.com.tr üzerinden sipariş verilebiliyor.