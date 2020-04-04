İzmir kahvaltısının yıldızı boyozun dostluk hikayesi

Şehre simge bir yiyecek kazandıran ilk Türk boyoz ustası Mustafa Akar ve onun ölümüyle kapanan fırını yeniden hatta daha güçlü ayağa kaldıran kızının öyküsü bu...

İzmir deyince boyoz, boyoz deyince de İzmir gelir akıllara... Yüz yıllara dayanan bu birliktelik şimdi çok meşhur olsa da gerçek boyozu yapan çok fazla yer bulamazsınız. Yahudi ustalardan günümüze ulaşmış bu börek çeşidi çay ve fırında yumurta ile gerçek bir lezzet efsanesidir. Boyoz İzmir'de Dostlar Fırını'yla özdeşleşmiştir adeta. Böyle olmasının tabii ki bazı sebepleri var. Alsancak Dostlar Fırını 1983 yılında, ilk Türk boyoz ustalarından merhum Mustafa Akar'ın, geleneksel yöntemle boyoz üretmeye karar vermesiyle kurulur. Alsancak Dostlar Fırını'nın açılmasıyla geleneksel boyozun yıldızı parlar ve ilerleyen yıllarda boyoz, İzmir'in simge yiyeceklerinden biri haline gelir.

İKİNCİ KUŞAK BAŞARISI

Bir tarihin adı olan ve bir misyonu temsil eden 'Alsancak Dostları Fırını', kurucu ustasının vefatından sonra zor günler geçirir. Liderler de zor günlerde ortaya çıkar. 'Alsancak Dostları Fırını' kurucu ustasının kızı Berrin Akar Rasuli 2014 yılında bir gecede aldığı ani kararla kurumsal kariyerine noktayı koyarak İstanbul'dan İzmir'e gelme kararı alır. Dostlar Fırını'nı ayağa kaldırır. Babası boyozun İzmir'in simgesi olmasında öncü olmuştur. Berrin hanım ise fırının boyozun markası olmasını sağlar. Geleneksel lezzetini bozmadan çeşitlendirir. Uluslararası standartlara ulaştırır.

ARTIK HER ÖĞÜNDE

İzmir'de yaygın olarak sade ve ıspanaklı olarak üretilen boyoz, ilk kez Alsancak Dostlar Fırını tarafından, geleneksel lezzetinden ödün verilmeden, çeşitlendirilmiştir. Böylelikle boyoz, sadece kahvaltıda tüketilen bir hamur işi olmaktan çıkartılarak günün her saatinde aranan bir ürün haline getirilmiştir. Çeşitler arasına yeni katılan kıymalı ve pastırmalı boyoz çeşitleri ile birlikte fırında toplam yirmi iki çeşit boyoz üretiliyor. Mustafa Akar'ın anısına "Ballı Kocaman" boyoz da üretimde... Geçtiğimiz günlerde damla sakızlı boyoz çeşidi de tezgahta yerini aldı.

HİJYENİK ÜRETİM

Korona virüsü hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Sadece değişime ayak uydurabilenler ayakta kalıyor. Hijyen konusunda zaten uluslararası standartları yakalayan Dostlar Fırını Sarnıç'taki modern üretim tesisinde, ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarına uygun, tamamen el emeğiyle günlük ortalama 40.000 adet, toplam on dokuz çeşit boyoz üretiyor. Dondurulmuş olarak da satılan boyozlar İzmir dışında yaşayanların gözdesi.

Sezer Altan - Berrin Akar Rasuli

ASKIDA BOYOZ

Tüm bunların yanında sosyal sorumluluklarının da farkında olan Berrin Akar Rasuli'nin yönetimindeki Alsancak Dostlar Fırını, korona virüsü ile savaştığımız bu zor günlerde, sağlık çalışanlarına boyoz ikramında bulunmaya başlamış. Daha sonra kampanya halkın da desteği ile çığ gibi büyümüş. Rasuli, "Bu zor günlerden hepimizin katkısı olsun, bu mücadeleden hep birlikte güçlenerek çıkalım istedik. Askıda Boyoz kampanyasını biz başlattık, dostlar artırsın! diyoruz. Hem fırınlarımızdan hem de web sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerinizle sağladığınız bağışlarınızı, biz sizin adınıza boyoz ve yumurta olarak İzmir'deki hastanelere ulaştırıyoruz. Hijyenik ortamda ve dikkatle hazırlanan boyozlarımızı, kendi araçlarımızla ve özel kutularımızda elden teslim ediyoruz. Bu zor günleri, birlikte daha güçlü ve birbirimizden güç alarak aşacağımıza inancımız sonsuz. Yapacağınız her bağışın önce onlara, sonra da bizlere sağlık olarak geri dönmesi dileğiyle...." dedi.

Dostlar Fırını ilk günden beri sağlık çalışanlarına boyoz götürüyor. Halkın da katılımıyla bu bir kampanyaya dönüştü.



SİPARİŞLER KAPINIZDA

Alsancak merkez şube olmak üzere Mavişehir Atakent, Pasaport şubelerinde gel- al servisi ve üretim devam ediyor. Pişmiş paket servisi Yemek Sepeti'nin vale hizmeti üzerinden kapınıza teslim yapılıyor. Dondurulmuş boyoz siparişleri ise web sitesi üzerinden online olarak alınıyor ve İzmir'e kendi ekibi ile kapıya teslim, İstanbul ve Ankara'ya kargo ile gönderiliyor.



Son söz; Bir tarihe, markaya sahip çıkmak çok önemli bir başarıdır. Bu marka, sosyal sorumluluğunu yerine getirerek zor günlerde şehrinin en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının yanında yer almıştır. Büyük olmanın, ilk olmanın bir tarihi temsil etmenin marka olmanın sorumluluğunu yerine getirmiştir. Berrin Akar Rasuli'nin şahsında Alsancak Dostlar Fırını'nı kutluyorum.

Sezer ALTAN