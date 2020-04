“Tiyatro hiçbir zaman bitmez”

Online tiyatro yayınına geçen İzmirli Sıcakkan Tiyatrosu’nun kurucusu Erçin Sıcakkan, “Hedefimiz çocuklarımız tekrar okullarına, bizler de sahnelere dönene kadar onları yalnız bırakmamak ve her Pazartesi yeni bir oyun yayınlamak”

'Evde kal' süreci biz yetişkinler kadar çocukları da zorluyor. Ekran bağımlısı çocuklar bile tablet ve televizyondan sıkılma aşamasına geldi. Her gün farklı bir etkinlik planlamak zorunda kalan anne babaların yardımına yine eğitimciler koşuyor. Öğretmenler online eğitime devam ediyor, etkinlik önerileri sunuyor. Bu öneriler arasından bir tanesi dikkatimi çekti. Çünkü bu, artık dünyanın geri dönüşümsüz bir şekilde evirildiğinin göstergeleri arasında. İzmirli anne babalar ve eğitimcilerin çok iyi bildiği bir isim Sıcakkan... Bir çocuk tiyatrosu ekibi bu. Çocuk tiyatrosu adına öncü çalışmaları olan ekip yine bir ilki hayata geçirdi. Evde tiyatro... Tiyatronun kurucusu Erçin Sıcakkan, sahnelerin kapanması üzerine tiyatroyu çocukların ayağına getirdi. Ardından Devlet Tiyatroları da çocuk ve yetişkin oyunlarını youtube'dan yayınlamaya başladı. Bunu yapan bir diğer kurum da Eti Çocuk Tiyatrosu. Erçin Sıcakkan ile evde tiyatroyu ve bu dönemi konuştuk...



TEK AMAÇ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

● Korona virüs salgını önlemleri kapsamında okulların kapanmasının ardından Youtube kanalı açıp sahnelenmiş oyunlarınızı online olarak paylaşmaya başladınız. Buna neden ihtiyaç duydunuz? Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu olarak öncelikli amacımız çocuklarımızın mutlu olması. 16 yıldır İzmir'de hafta içi her gün başka bir merkezde oyun sahneleyip hafta sonu turneye giderek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ancak Mart ayında ülkemizi de etkisi altına alan bu salgın çocuklarımızla buluşmamızı engelledi. Bizim de aklımıza oyunlarımızı online olarak yayınlama fikri geldi ve hemen uygulamaya koyduk.





2 HAFTADA 12 BİN KİŞİ İZLEDİ

● Online oyunlara ilgi nasıl? 2 hafta içinde 1700 aboneye ulaşmayı başardık. İzleyici oranları çok daha yüksek. Örneğin "Vitaminler mi Mikroplar mı" oyunumuzu yaklaşık 12 bin kişi izlemiş. Bu sayıya birdenbire ulaşmamızda İzmir'deki okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin katkısı çok büyük. Çünkü oyunları youtube kanalımıza yüklediğimizi haber alır almaz öğrencilerine duyurdular.

● Hangi oyunlarınızı yayınladınız? Gündeme de uygun olacağı için ilk youtube oyunumuz olarak "Vitaminler mi Mikroplar mı?"yı seçtik. Kişisel hijyen ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatması açısından doğru zaman olduğunu düşündük. Her Pazartesi bir oyun yayınlama kararımıza rağmen, 16 yıldır ilk kez 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahnelerden uzak kaldığımız, fakat çocuklardan uzak kalmaya gönlümüz razı olmadığı için 27 Mart'ta "Yetenekli Çocuklar"ı yayınladık. Geçen Pazartesi de "Yağmuru Sevmeyen Çocuk" Youtube kanalımıza yüklendi. Ayrıca kuklalarımız Fıstık ve Mıstık da beşer dakikalık gösterileriyle çocuklarımızı eğlendiriyorlar.



YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLIYORUZ

● Kaç oyun daha yayınlayacaksınız? Her yıl 10 yeni çocuk tiyatrosu yazıp sahnelediğimiz için repertuvarımızda çok fazla oyun var. Hedefimiz çocuklarımız tekrar okullarına, bizler de sahnelere dönene kadar onları yalnız bırakmamak ve her Pazartesi yeni bir oyun yayınlamak. Bunların haricinde Fıstık ve Mıstık'ın gösterilerine yeni kuklalar eklenebilir. Karagöz-Hacivat gösterisi yapabiliriz. Ekibimiz hiç durmadan içerik üretmeye çalışıyor. Çocuklarımızı yeni birçok sürpriz bekliyor.

● Oyunlarınıza nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bizi yıllardır izleyen seyircilerimiz, mail göndererek ve mesaj yazarak beğenilerini dile getiriyorlar. Sadece İzmir değil Türkiye'de birçok çocuğa ulaşmayı başardık. Ülkenin her yanından çocuklarımızın videolarımızı izleyen fotoğrafları geliyor ve bu bizi çok umutlandırıyor.

● Öyle görünüyor ki yeni bir döneme geçiyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz; sahneler açılsa bile salgın korkusu izleyici sayılarını düşürebilir, bu da maddi kayıplara sebep olabilir? İzleyici sayılarının azalacağını düşünmüyoruz çünkü bizim izleyicimizi özlediğimiz kadar onların da bizi özlediklerini biliyoruz. Şu anda hiçbir maddi kazancımız yok; fakat üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Geleceğin bize neler getireceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz. Biz daima umutluyuz; sanat umut demektir. Güzel günlerin geleceğini ve yine tiyatro sahnelerinde çocuklarımızla buluşabileceğimizi biliyoruz.

HEM SAHNEDE HEM ONLINE OLACAK

● Sahneler açıldığında da Youtube kanalında yayın yapmaya devam edecek misiniz? Öncelikle sahneleri ve seyircimizle yüzyüze buluşmayı çok ama çok özledik. Online platform da bizim için farklı bir deneyim oldu. Youtube'a yüklediğimiz video kayıtları yayınlanmak için değil kendi arşivimiz içindi. Yeni dönemde online izlemeye daha uygun kayıtlar da almayı planlıyoruz. Böylece sahnelere dönsek bile, bizi sahnede izleme olanağı olmayan çocuklarla da buluşmaya devam edebileceğiz.

● Çocuklarımız size nasıl ulaşabilirler? Tek yapmaları gereken Youtube'a SicakkanSanat yazıp kanalımıza abone olmak.

Burcu İLGİN