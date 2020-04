Ata sporunun atlarına çocuk gibi bakıyorlar

Türk kültürünün vazgeçilmezi cirit, günümüzde de müsabakalarda, törenlerde, sünnetlerde, düğünlerde sürdürülüyor. Geleneğin bu günlere taşınmasını sağlayan atlara büyük özen gösteriliyor. Atlar, müsabakalarda gelin gibi süslenip, asaletiyle izleyenleri mest ediyor

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de Manisa'nın Selendi ilçesinde cirit vazgeçilmez bir kültür haline geldi. Selendi'nin 4 atlı cirit takımı, ülke çapındaki müsabakalara katılarak meydanlarda mücadele ediyor. Cirit takımlarının atları da özel olarak seçiliyor. Boyları kısa olan yerli kızılca at cinsleri yerine saf Afgan atları ve Arap atları tercih ediliyor. Uzun boylu, iri, küçük kafalı atlar hipodromlardan özel olarak seçiliyor.

FİYATLARI 5-50 BİN ARASINDA

Zafer Atlı Cirit ve Okculuk Spor Kulübü ve Selendi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Halil İbrahim Sarı, cirit atını adeta bir çocuk gibi yetiştirdiklerini anlattı. Cirit atının fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıktığını anlatan Sarı, "Arap atları 5 yaşına gelene kadar büyük ilgiyle yarışlara hazırlanır. Ardından cirit atı olması için cirit müsabakalarında eğitim alır. Eğitim esnasında üstündeki biniciyle atların birbirini anlaması ve alışması çok önemlidir. Atların bakımları ağır ve hassastır. Evimize girmeden önce atlarımıza bakarız, onun sağlığı, huzuru, keyfine özen gösteririz. Ata bakılmadan evimize giremeyiz. At, evlat gibidir. Kendimiz yemeyiz, ona yediririz. Günlük bakımları, tımarı, kaşağısı kar kış demeden yapılır. Gebre ile tozları alınır, her gün kısa bir antrenman yapılır, haftanın belirli günlerinde ise eğitim antrenmanları verilir. 3 ayda bir ayak, nal ve tırnak bakımı yapılır. Ayak bakımları yapılmazsa tırnakları tahriş olur. At yürüyemez ve özgürlüğü kısıtlanmış olur" diye konuştu.





GELİN GİBİ SÜSLENİYOR

Savaşçı cirit atlarının maharetini gösterdiği yer, cirit meydanlarıdır. Cirit atları, meydana çıktıklarında asaletiyle gözleri kamaştırır. Halil İbrahim Sarı, "Atlar bir cirit müsabakasına çıkarken gelinlik kız gibi, düğünü olacak damat gibi giydirilir. Güzel eğitim alan at, rakibin atının hareket etmesini bekler, onun hamlesi esnasında hamlenin kendine gelmesini sabırsızlıkla bekler. Karşıdan gelen atın hamlesi bittikten sonra ona karşılık hamle yapar. Ciritte bazı sporcularda İngiliz atına biner, İngiliz atları çok hassastır ve işine geldiği gibi cirit oynar, sıkıntılıdır, kolay kolay hamle yapmaz, çıktığı zaman da kendisine at yetişemez, Biniciye de zorluk çektirir" dedi.

AMAÇ GELECEĞE TAŞIMAK

Halil İbrahim Sarı, geçimini de cirit oyunu ve atlarıyla sağladığını anlattı. Cirit ve at sevgisinin vazgeçilmez olduğunu dile getiren Sarı, "Bu spora 10 yaşındayken at arabacılığıyla başladım. Evimin günlük kazancını bununla sağladım. 9 at alıp 2008 yılında Zafer Atlı Cirit Spor Kulübünü kurdum. Selendi'de 4 takımımız var. Hep beraber müsabakalar yapıyoruz, amacımız atalarımızdan kalan bu sporu gelecek nesillere taşımak. Cirit takımları olarak sadece resmi müsabakalara gitmiyoruz. Düğün, nişan, sünnet ve özel günlerde de gösterilerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

ADEM ÇAKIR