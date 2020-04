Koronadan sonra 9 rota

Bu yaz 5 yıldızlı otellere gitmeyi kimsenin canı istemiyor. Virüsün yoğun dönemi geçse bile kimsenin kalabalık ortamlara girmek için can atmadığı ortada. Herkesin hayali korona kabusu bittikten sonra güzel bir tatil yapmak. Ege kıyıları da mavi tur için muhteşem seçenekler sunuyor... İşte mavi turun en gözde rotaları

Didim'in hemen aşağısındaki Güllük Körfezi, diğer adıyla Mandalya Körfezi'nde irili ufaklı onlarca koy bulunur. Körfez ve içerisindeki koylar Bodrum'un kalabalığından kaçmak isteyenler için de bir vaha. Güllük Körfezi'nde tam 37 koy bulunuyor. Güllük merkezin yanı sıra Kıyıkışlacık-Iassos, Ülelibük-Varvil, Gök Liman ve Yamandi, körfezin en çok tavsiye edilen koylarından bazıları.



FETHİYE Körfezi korunaklı limanların son bulduğu bölgedir. Körfezin tekneyle gezilebilecek en güzel noktası antik Simena şehrinin bulunduğu Kaleköy ile Kekova koylarıdır. Kaş, Kalkan ve Bizans kilise kalıntılarının bulunduğu Gemiler Adası da mutlaka uğranılması gereken noktalar arasında.



EGE ve Akdeniz'in birleştiği noktadır Datça Yarımadası. Binlerce yıllık geçmişi sayesinde pek çok sürpriz sunar mavi yolculara. Kuzeyde Körmen Limanı'yla başlar yarımada turu. Mersincik Limanı içinde küçük bükler barındırır. Yarımadanın en batı ucundaki Knidos, heybetli feneriyle kendine çeker. Mistik bir havaya sahip Knidos Burnu'nun koyuna demirlerseniz dağa tırmanıp nakış gibi işlenmiş Ege kıyılarına bir de buradan bakmanızı tavsiye ederiz. Knidos'u sırasıyla Palamut Bükü, Kurubük, Mesudiye Bükü, Hayıt Bükü takip eder.





DÜNYADA eşi benzeri olmayan bir mavi yolculuk destinasyonu arıyorsanız çok uzağa gitmenize gerek yok. Dantel gibi işlenmiş koylar, aradaki onlarca adacık, etrafı saran çam ormanıyla Göcek sizi bekliyor. Birçok marinanın yanyana bulunduğu Göcek merkezden çıkar çıkmaz maviliğin kollarında bulursunuz kendinizi. Göcek'in doğu kıyısında sırasıyla Atbükü, Boynuzbükü, Killebükü, Taşyaka, Sıralıbük, Sarsala, Manastır Koyu, Hamam Koyu, Göbün yer alır. Körfezin içine Göcek, Yassıcalar, Tersane ve Domuz adaları serpilmiştir.



KÖRFEZİN içinde sığ liman da var, sert denizler de... Hurma ağaçlarının süslediği ormanlar da var, çorak alanlar da... Datça'dan itibaren Bozburun Yarımadası'na kadar uzanır. Çiftlik Koyu, Kurucabük, Gönlücek Bükü, Bencik Koyu, Orhaniye, Selimiye, Dirsek koyları her yaz yüzlerce tekneyi ağırlar. Ormanla denizin içiçe geçtiği ender bölgelerden biridir. Yarımadanın içine kıvrılarak 1,5 mil giren Bencik Koyu mavi yolcuların uğramadan geçmemesi gereken bir limandır.



ESKİDEN Kerme Körfezi olarak bilinen Gökova, Bodrum ile Datça yarımadaları arasında yer alıyor. Körfezde birçoğu her türlü rüzgara kapalı, dolayısıyla güvenli gecelemeler sunan, her biri çam ormanlarının kucakladığı onlarca koy bulunuyor. Kendinizi Akyaka'dan aşağı bırakıverdiniz mi Çamlı Liman, inci gibi kumuyla ünlü Sedir Adası, cennetten bir parça Karacasöğüt, Çanak Koyu, Değirmen Bükü, İngiliz Limanı, Sadun Boro'nun gözdesi Okluk Koyu, Löngöz diye sürer gider Gökova Körfezi rotası. Adını sığdıramadığımız daha bir sürü eşsiz koy bulunur bu körfezde. Teknenizi bağladıktan sonra kıyıya çıkıp çam, günlük ve zeytin ağaçları arasında yapacağınız yürüyüşlerle de mavi yolculuğunuzu renklendirebileceğiniz bir rotadır burası.



MERKEZİ Bozburun Köyü olan yarımada rüzgarlara kapalı koylarıyla mavi yolculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Karadan ulaşımın olmadığı ve içerisinde yıkık bir kalenin bulunduğu Bozukkale bu rotanın en gözde koylarından. Korsan Koyu, Serçe Limanı, Arap Adası, Buruniçi ve Gebekse Koyları, gözlerden ırak bir şekilde, denizin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.



ARKASINDA, Kaz Dağları, önünde pırıl pırıl Ege Denizi'yle Ayvalık, aslında bir adalar topluluğu. Bu yüzden etrafında irili ufaklı onlarca koy barındırır ve bunların her biri tekneler için sığınacak bir liman anlamına gelir. Ayvalık'ın en bilinen koylarından biri Bademli. Dikili'ye bağlı bir köy olan Bademli, yüzlerce yıllık zeytin ağaçları ve turkuvaz deniziyle sakin bir belde. Ayvalık ve çevresinde tekneyle gidebileceğiniz eşsiz bir nokta da Kalem Adası. Naomi Campbell'in bile tatil yaptığı adada tek bir otel bulunuyor.



MAVİ yolculuğun doğduğu koylarda dolaşmak, Halikarnas Balıkçısı'nın izini sürmek büyük bir keyif. Bodrum Yarımadası mavi yolcular için batı ve güney yakası olarak ikiye ayrılıyor. Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Çatalada batı yakasının en popüler koyları. Ancak deniz de bir o kadar zorlu. Güney yakası ise Akyarlar Koyu'nda başlar, Karainci, Bağlar, Ortakent, Adaboğazı, Bitez, Babuç koyları, Orak Adası, Çökertme, Ören ve Akbük koylarıyla devam eder.