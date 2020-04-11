Maskeler yüksek moda sahnesinde

2020 birçok yeniliklerle girdi hayatımıza... Bunlardan en önemlisi ise korona virüs salgını ve bu salgının hayatımıza kattıkları oldu. Modacılar da hemen bu değişime ayak uydurup yeni bir akım yarattılar. İste moda dünyasında salgın imzası atan maskeler...

Dünyanın, yeni bir küresel sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldığı şu günlerde, moda dünyası kendini geri çekmek yerine, atak yaparak konuya dahil oldu ve tasarım maskeler ile gündeme geldi...

270 DOLARDAN SATILDI

Korona virüsünü ilk duyuran doktor Li Wenliang, ölmeden önce, enfeksiyondan kaçınmak için önlemler alınması gerektiğini, insanların koruyucu giysi ve maske takmasının önemli olduğunu söylemişti. Off-White markası siyahbeyaz ve farklı renklerde birçok koton yüz maskesi piyasaya sundu. LOUİS Vuitton da bu modaya ayak uydurarak farklı model maskelerle karşımıza çıkıyor. Fendi, sosyal medya hesabından yüz maskesinin reklamını yaptı. 270 dolara satılan maskeler tükendi. Korona virüsünden korunmak için gereken tüm önlemleri aldınız mı? O zaman son adımınız stil sahibi bir maskeye sahip olmak olsun. "Stilimden ödün vermem" diyenler için koruma kalkanı yüz maskeleri, yüksek moda sahnesinden bildiriyor! Teknolojik markalar ise akıllı maskeler üretti. Hatta biri öyle iddialı ki, patentini aldığı maskenin virüsten koruyacağını iddia ediyor.



Fulya TANYOL