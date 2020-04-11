Moda devlerinden sağlıkçılara destek

Moda devi Burberry'nin maske, önlük ve eldiven üretimi için kolları sıvamasının ardından Chanel de yüz maskesi üretmeye hazırlanıyor. Marka, Fransız yetkililer tarafından onaylanacak prototipler üzerinde çalışıyor. Korona virüs salgını nedeniyle satışları artan cerrahi maskelerden üreten markalar, kendi logolarını bastıkları maskeleri satışa sundular. Christian Siriano adlı ünlü modacı, sağlık çalışanlarına maske üretmeye başladı. Bünyesinde Gucci ve Balenciaga'yı bulunduran dünyaca ünlü moda grubu ile Dior da bu çalışmaya katıldı. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duymaya başladığı maskelerin üretimine Kering Grubu da katıldı. Bünyesinde Balenciaga, Gucci ve Saint Laurent gibi markaları barındıran grup, maskelere yönelik doğan ihtiyacı gidermek için yüz maskesi üretimine başlıyor.