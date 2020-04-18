Artık evde tıras olacagım ama hangi makine daha iyi?

Korona virüsü hayatımıza girdiğinden beri daha önce pek de yüzüne bakmadığımız bir takım aletler ve eşyalar kıymetlendi. Bunlardan birincisi tıraş, diğeri de ekmek yapma makineleri. Bu hafta tıraş makinesi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusuna değineceğiz. Makinelerin özelliklerini bilirseniz ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz...

SAKALINIZA GÖRE

● DÜZ BAŞLIKLI: Sakallarım düz çıkıyor, herhangi bir karmaşası yok, kirli sakal bırakmak istiyorum diyenler almalıdır. Bu tipteki tıraş makinesinde numaralı taraklar yardımıyla kesilecek uzunluk belirlenebilir. Böylece kirli sakal da bırakabilirsiniz hatta numara ayarı ile saçlarınızı da kesebilirsiniz.

● YUVARLAK DÖNER BAŞLIKLI: Sakallarım farklı farklı yönlerde çıkıyor diyenler almalıdır. Bu tipteki tıraş makinesiyle numara ayarı yapamadığınız için kirli sakal da bırakamazsınız. Genelde 3 tane dönen bıçak bulunduran bu tipteki tıraş makineleri diğer tipe göre daha esnek tıraş deneyimi sunar. Modelden modele değişmekle beraber daha kısa kesim yapabilme avantajı vardır.

PİLLİ Mİ, ŞARJLI MI?

● PİLLİ TIRAŞ MAKİNESİ:

Pil bittikçe düzenli olarak yenisini alıp takmanız gerekir. Şarjlı modellere göre tek avantajı genelde daha az ısınmalarıdır. Sürekli pil alıp değiştirmek bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir.

● ŞARJLI TIRAŞ MAKİNESİ:

Pil yenileme derdiyle uğraşmazsınız. Düzenli şarj ettiğiniz sürece elektrik kesik bile olsa kullanabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hem kablolu hem kablosuz çalışabiliyor mu? Yani şarj etmeyi unuttuğunuz bir durumda prize takıp tıraş olabilecek misiniz?

ISLAK MI KURU MU?

● ISLAK: Bu tür makineler sudan etkilenmez. Gerekirse musluğun altına tutup temizleyebilirsiniz bile. Sonuç olarak temizliği daha kolay diyebiliriz. Ama su ile sabun ile uğraşacaksam tıraş bıçağı kullanırım niye makine alayım diye düşünüyorsanız kuru tıraş yapan bir makine alabilirsiniz. Bu tür makineler ciltleri hassas olan, çok çabuk tahriş olanlar içindir. İlk defa tıraş bıçağından makineye geçecekler için de önerilir. İrritasyon riskini de azaltıyor diyebiliriz.

● KURU: Cildim o kadar da hassas değil zaten makineye alıştı, ilk defa makine kullanmayacağım, su ve sabunla uğraşamam, 5 dakikada tıraş olup işe yetişmem lazım diyenler için uygun olan makine tipidir. Bu arada hem ıslak hem kuru tıraşa imkan veren makineler de vardır. İhtiyaca göre çok kullanışlıdır, alınabilir.



BUNLARA DİKKAT!

● Tıraş makinesinin titanyum başlıklı olması uzun ömürlü olmasını sağlar.

● Makinenin yanında tıraş jeli de veriyorlarsa tahriş riski azalır. Ama size çok fazla yan ürün satmaya çalışırlarsa hemen kaçın bilin ki makine çok çabuk bozulacak ve bilmem başlık yenilemesi bilmem bıçak yenilemesi derken cebinizden bir makine parası daha çıkacak.

● Yuvarlak başlıklı modellerde favori düzeltmek için ek mekanizma varsa müthiş olur.

● Almadan önce forumlarda araştırın makine kullanım sırasında çok ısınıyorsa almayın. Çok ısı tehlikelidir, irritasyona sebep olabilir.

● Şarjlı alacaksanız; şarj dolum süresi ve kullanım süresi önemlidir. Ayrıca prize takılı da çalışabilmesi büyük avantajdır.

● Kesilen kılları içindeki bir haznede tutabilen makineler daha kullanışlı.

● Kullanım sırasında çok ses çıkardığı yönünde şikayetleri olan makinelerden uzak durun.