Kendini araba gibi hissediyor

17 yılda yaklaşık 170 bin kilometrelik yolu koşarak kat eden Akın Yeniceli, “Türkiye’nin dört bir yanına koştum. Araba kullanmıyorum. Her yere koşarak gittiğim için artık kendimi araba gibi hissediyorum” dedi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Akın Yeniceli'yi Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmadan tanıdı. Yarışmada sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yeniceli, hayat hikayesiyle de herkesin ilgi odağı haline geldi. Yarışmanın ardından köyüne dönen 34 yaşındaki Yeniceli, herkesin merak ettiği yaşantısını Yeni Asır'a anlattı. Hayatında birçok ilginç hikaye olduğunu dile getiren Yeniceli, antrenörü ve kendisi arasındaki yaşanan olayı ise şu sözlerle anlattı: "Uşak'taki antrenörüm bana, 'ben arayana kadar koş, sonra dönersin' dedi. Koşuyorum koşuyorum aramıyor. Aradım ve 'hocam Manisa- Salihli yazıyor, 130 kilometre oldu nerede durayım, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi' dedim. O da bana 'ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Ertesi gün gece yarısı geri döndüm. Dönünce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz aradı ve 'bir daha Uşak ili tabelasını gördüğünde geçme, Valimiz seni bize sorar' dedi. Sonra aklım başıma geldi. Uşak tabelasını gördüm mü daha fazla gitmiyorum" Koronavirüs dolayısıyla maraton yarışlarının iptal edilmesiyle köyünde hayvanlarla ilgilenmeye devam ettiğini kaydeden Yeniceli, "Yarışmanın ardından Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar beni arayarak tebrik etti. Bu benim için büyük bir gurur oldu. Birçok firmadan teklifler aldım. Reklam ve belgesel çekimi için teklifler geldi. Çok mutluyum. Yarışma benim hayatıma olumlu bir katkı sağladı" dedi. Yaklaşık 17 yıldır spor yaptığını belirten Yeniceli, "Köyde yaşayan bir amcayla iddiaya girdim. İddia sonucunda 11 dakikada köyümüzdeki bir tepeyi inip çıktım. Bu amcanın tavsiyesiyle spora adım attım ve 17 yılda 100'e yakın madalya kazandım. Yarışmalar ve yaptığım antrenmanlarla 17 yılda yaklaşık 170 bin kilometrelik yolu koşarak kat ettim. Türkiye'nin dört bir yanına koştum. Araba kullanmıyorum. İlçeye gidecek olursam koşarak gidiyorum. Ben 24 dakika ilçede olurken köyden kalkan minibüs ise 17 dakikada ilçeye varıyor. Böyle bakıldığında zaman olarak çok da fark eden bir şey yok. Her yere koşarak gittiğim için artık kendimi araba gibi hissediyorum" diye konuştu.





"BENİ ÖRNEK ALIYORLAR"

Köyde yaşamasının kendisine önemli avantajlar sağladığını ifade eden Yeniceli, "Köyde temiz bir hava var. Doğal bir beslenmeyle kendime dikkat ediyorum. Doğal yaşam ve dengeli beslenme spor hayatıma önemli katkı sağlıyor. Bu avantajlarımı kullanarak antrenmanlarımı köyde sürdürmeye devam ediyorum. Koşmayı çok seviyorum. Başarılı olmamdaki en büyük etkenlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birçok kentte koştum. Şu an tek hedefim Mekke'ye koşmak. Umarım bunu da ilerleyen dönemlerde gerçekleştirebilirim" dedi. Yaşlı vatandaşların koşarken çektikleri video ve fotoğrafları kendisine gönderdiğini belirten Yeniceli, "Televizyondaki anlattıklarımdan etkilenen yaşlı vatandaşlarımız, beni arayarak koşmaya başladıklarını söylüyor. Koşma esnasındaki video ve fotoğraflarını bana gönderiyorlar. İnsanları koşarken görmek beni çok mutlu etti. Beni örnek almalarından dolayı çok mutluyum. Bu vatandaşlarımızı gördükçe daha da güçlü oluyorum. Onlara layık bir birey ve ülkemize nice başarılar getiren bir sporcu olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

İhsan KARATAŞ