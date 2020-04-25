‘Çocuklar online sisteme ebeveynlerinden daha hazır'

Klasik sistemle yetişen veli profilinin dijital eğitime ön yargılı yaklaşmasının normal olduğunu söyleyen Berkehan Dural, “Çocuklar artık farklı bir dünyada büyüyor. Bu sisteme doğduklarından beri hazırlar. Bu yüzden daha kolay adapte oluyorlar” dedi.

Virüs salgını nedeniyle ebeveynler ve çocuklar çalışma ortamı olarak evleri kullanmaya başladı. Evler, ofis, okul, atölye olarak kullanılıyor. Evet uzaktan eğitim hayatımıza virüsle girdi ama bundan sonra yakamızı bırakmayacak gibi görünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Berkehan Dural Akademi kurucusu ve dans eğitmeni Berkehan Dural ile bu yeni dönemi ve online eğitimi konuştuk...

● Sizce Türkiye'deki eğitim kurumlarının alt yapısı online eğitimin sürecine hazır mı? Açıkçası Berkehan Dural Sanat Akademi olarak kurumumuzda kurulu hazır bir online eğitim platformumuz uzun süredir vardı. Birçok kurum online eğitim sistemiyle yeni tanıştı diyebiliriz. Tabi ki bu süreçte bazı aksaklıkların ortaya çıkması da çok normal. Sadece kurumlar değil veliler ve öğrencilerde online eğitim kavramıyla yeni yeni tanışıyor. Ama zamanla bu durum Türkiye'de düzene oturacak ve aslında uzun yıllardır hayatımızda olması gereken bir eğitim sisteminin düzenini, kurum, öğrenci ve veli üçlemesi arasında oturtmuş olacağız.

ALIŞKANLIK DEĞİŞTİRMEK ZOR

● Bu süreçte velilerin en büyük endişesi olan online eğitimle birebir eğitimin aynı verimlilikte olmaması tedirginliğini nasıl karşılıyorsunuz? Aslında söylediğimiz gibi insan doğası yeni karşılaştığı ya da hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğü şeylere tedirginlikle yaklaşır. Alışkanlıklarımızı değiştirmek biraz zor ve ürkütücüdür. Klasik eğitim sistemiyle yetişen bir veli profilinin dijital bir eğitim sistemine ön yargılı yaklaşması çok normal. Fakat şunu görebilmemiz çok önemli, çocuklarımız artık farklı bir dünyada büyüyor. Yani çocuklar, zaten bu eğitim sistemine doğduklarından beri hazır. Bu yüzden fark ediyoruz ki öğrencilerimiz sürece velilerimizden daha kolay adapte oluyor.

● 1 ders süresi ne kadar olmalı? Özel dersler 45 dakika, sınıf dersleri 1 saat ve üzerinde. Bu süreyi geçtiğinizde 45 dakika dersten sonra 10 dakika ara verilip tekrar başlanılmalıdır. Çünkü öğrencinin dikkatinin dağılmaması çok önemlidir.

KONSANTRASYON ÖNEMLİ

● Nasıl bir ortamda eğitime girilmelidir? Gürültüsüz, aydınlık ve sizi rahatsız edecek fazla unsurun olmadığı bir ortam, eğitimi alma kalitenizi artırır. Ancak mecburi durumlarda, dilediğiniz her yerden katılma şansına sahipsiniz. En önemli şey dersteki öğrencinin konsantrasyonudur. ● Dersler canlı mı oluyor kayıt olarak mı veriliyor? Derslerimiz geliştirdiğimiz platform üzerinden canlı olarak yapılıyor. Gereksinim gördüğümüzde özel çekim yapılarak öğrencilerimize iletmeyi planlıyoruz. ● Eğitime hangi cihazlar ile erişim sağlanıyor? İnternet bağlantısı olan, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi bütün cihazlardan giriş yapabilirsiniz.

ALIŞMAMIZ GEREKİYOR

● Yüz yüze eğitim ile online eğitimin farkı nedir? Online eğitim hayatımızda olmaya devam edecektir. Aslında artık buna alışmamız gerekli. Ancak yüze yüze eğitim gibi sıcak ve iletişime açık bir eğitim sistemi elbette ki değil. ● Hangi branşlarda online eğitim devam ediyor? Tüm sanat branşlarımızı online olarak veriyoruz. Bale, modern dans, yaratıcı drama ve enstrüman eğitimi...

AİLELERLE ETKİNLİK

● 2 yıl önce bu platformu ne düşünerek kurmuştunuz? Çocuklarımızın ve velilerimizin bazı özel durumlarda (iş, hastalık gibi) kurumumuza gelmediğinde eğitimden geri kalmamalarını düşünerek kurmuştuk. Bir de anne ve babalarımızı da düşündük. Örneğin, onlar için sanat etkinliklerimiz oluyor. Aile olarak keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. ● Öğretmenler, veliler ve öğrenciler bu platform ile ilgili eğitim verildi mi? Elbette öğretmen ve idari kadromuz eğitimini titizlikle aldılar ve eğitime başladılar. Veli ve öğrencilerimize ise online sistem hakkında bilgi videoları ile destek sağladık. ● Online eğitimde de sınıfta etkileşim sağlayabiliyor musunuz? Yüz yüze eğitimde olan her şeyi, teknoloji sayesinde online sınıflarımızda sağlayabiliyoruz. ● Müfredata göre mi ilerliyorsunuz? Evet kesinlikle.





"Ulaşımda zaman kaybı olmuyor"

Online eğitimlerin hayatımıza kattığı avantajlar nelerdir? Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Bunu hayatımızın her noktasında hissetmek mümkün. Bu süreçte eğitimin de buna uyum sağlaması ve teknolojinin faydalarından payını alabilmesi önemli. Online eğitim sistemi de bu sürecin getirdiği en güzel kolaylık diyebiliriz. Eğitmen aynı anda tek bir platform üzerinden aynı ortamda, aynı şehirde hatta aynı ülkede bile olmaya gerek kalmadan birçok öğrenciye ulaşabilir. Ayrıca bu dijital ortamda kaydedilen dersler öğrenci tarafından tekrar tekrar çalışılabilir. Diğer önemli bir nokta ise zaman kaybı, ulaşım problemleri yaşamadan eğitimler sürdürülebilir. Ya da şu an bulunduğumuz gibi bir durum içerisinde eğitim aksamadan devam ettirilebilir.

BURCU ILGIN