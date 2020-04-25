Ekmek yapma makinesi alırken mutfağınıza bakın

Geçen hafta tıraş makinelerini nasıl seçmeniz gerektiği konusunda bilgilendirme yapmıştık. Bu hafta da evde kalınan dönemin en popüler işlerinden biri olan ekmek yapmada bize yardımcı olan ekmek makinelerini inceleyeceğiz. Yemek yapımında bizlere büyük kolaylık sağlayan pratik mutfak aletleri her geçen gün işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Evde ekmek yapma fikri zorlu görünse de piyasada bulunan ekmek yapma makineleriyle oldukça kolay bir hal alıyor. Bunun için ihtiyacınıza ve isteklerinize uygun bir makine almanız yeterli. Peki ekmek yapma makinesi alırken nelere dikkat etmelisiniz?

TÜKETİMİNİZE GÖRE

Öncelikle ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi belirlemelisiniz. Daha sonra bütçenize uygun ve kaliteli bir makine seçebilirsiniz. Makine alırken ilk düşünmeniz gereken konu, ne kadar ekmek tükettiğiniz. Kalabalık bir aileye sahip olup olmamanız, az veya çok yemeniz bu konuda belirleyici faktörler olabilir. Günde veya haftada ne kadar ekmek yediğinizi düşünerek, makinenizin kapasitesini ona göre belirlemenizde fayda var. Yalnız evde yapılan ekmekler fırından alınanlara göre daha doyurucu ve besleyici olduğundan bunu göz önünde bulundurarak bir seçim yapın. Genelde 500 gramlık, 750-900 gramlık ve 1000 gram üzeri olmak üzere üç farklı kapasitede ekmek makineleri bulunmakta. Bu durumda bir fırın ekmeğini kaç öğünde yediğinizi, ne kadar sıklıkta misafir ağırladığınızı ve büyük ekmeğe ihtiyaç duyup duymayacağınızı dikkate alarak bir seçim yapmanız sağlıklı olacaktır.



YERİNİZE GÖRE TASARIM

Diğer bir detay ise; ekmek yapma makinesi için mutfağınızda yeterli bir alan olup olmayışıdır. Büyük ekmek yapmak istedikçe makinanın büyüklüğü de artacaktır. Ayrıca yayvan ve dik şekilde kalıplara sahip değişik tasarımlar yer açısından farklı alternatifler ortaya koymaktadır. Mutfağınızdaki alana uygun bir tasarım seçmenizde yarar var. Makinanızı yerleştireceğiniz alan da bu noktada önemli. Çalışma esnasında sürekli başında durmanız gerekmeyeceği için elinizin altında bulunması, tezgahta yer kaplaması gerekmiyor. Dolabınızın içinde veya kapalı balkonunuzda saklayabilirsiniz.



FARKLI PROGRAMLAR

Farklı amaçlarla kullanmak istiyorsanız geniş özellikli bir makine seçin. Fransız ekmeği, kepek ekmeği, çavdar ekmeği gibi farklı ekmek türlerinin yapımına yönelik programlara sahip olmasına dikkat edin. Ekmek makinanızda tart, kurabiye hamuru hazırlamak istiyorsanız hamur yoğurma programı olup olmadığını kontrol edin. Evde kendi ellerinizle yaptığınız mayalı hamuru ekmek yapma makinesinde daha kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.



ZAMAN AYARI VAR MI?

Ekmeğinizin istediğiniz saatte pişmesini istiyorsanız zaman ayarlayıcısı olan makineleri tercih edin. Ekmeğinizin malzemeleri koyun ve pişmesini istediğiniz saati önceden ayarlayın. İşten eve geldiğinizde ya da sabah kahvaltınızda sıcacık, mis kokulu ekmeğiniz sizi karşılasın.