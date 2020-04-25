Onlar eğlenirken siz nefes alın

Okullar kapandı. Sanat etkinlikleri ve tiyatrolar ertelendi. Bu süreçte, çocuklar sürekli evde, uzaktan eğitim ile derslerine devam ediyorlar. Peki ya sanat etkinlikleri? Tiyatrolar? İşte bu sebeple, instagram ve youtube kanallarında çocukları düşünerek, canlı yayın ile evlerinde etkinlikler yapan harika hesaplar var. Üstelik tamamen ücretsiz. Annebebek pilates dersleri, bale dersleri, çocuk yogası, orf eğitimi, tiyatro gösterileri ve daha fazlası. Çocuğunuz bu derslerle meşgul olurken sizler de anne-baba olarak kendinize biraz vakit ayırma fırsatı bulabilirsiniz.

Bebeğinizle birlikte pilates

Aptamil markasının hesabında çocuklarla canlı yayın aracılığıyla yapılan çok fazla aktivite mevcut. Mesela, bebeğinizle ve diğer annelerle birlikte pilates yapmaya ne dersiniz? Üstelik evinizin konforunda. Detaylar için bu instagram hesabına bakabilirsiniz.



3-7 yas arası çocuklar için yoga

YODA People, karantina süresi boyunca, çocuklar için yoga derslerini ücretsiz veriyor. Zoom uygulaması üzerinden yapılan derslere kayıt olabilmek için instagram üzerinden yodakids hesabı ile iletişime geçebilirsiniz.



Erken müzik eğitimi

GÖKYÜZÜ Sanatsal İyilik Vakfı'nın instagram sayfasında hem çocuklar hem yetişkinler için çok güzel yayınlar yapılıyor. Canlı yayın erken müzik eğitimi ve daha fazlası Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı'nın hesabında.



Renkli etkinlikler

İLK adımlarım sayfasının birbirinden renkli canlı yayın etkinlikleri için sosyal medya ve internet sitesini takip edebilirsiniz. Sitede etkinliklerin tarihlerine de ulaşabilirsiniz.



Canlı yayında tiyatro

KORONA virüs ile mücadele kapsamında 27 Mart'tan itibaren, tiyatro oyunları canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açıyor. Küçük tiyatro severleri de unutmamışlar elbette ve onlar için de; "Tembel Memiş", "Turta Girmemiş Orman" ve "Kuzu Maydonozun Maceraları" isimli oyunları programa dahil edildi. 28 Nisan Salı günü "Kuzu Maydonozun Maceraları" adlı oyun çocuklarla buluşacak.



Internet konserleri

Şubadap internet konserlerinde çocuklar gerçekten çok eğleniyor. Konser saatlerini instagram üzerinden duyuruyorlar. Kaçırmamak için bu hesabı takip edebilirsiniz.



Çocuk radyosunda masallar ve siirler

Çocukların ve yetişkinlerin birlikte yürüttüğü, içeriğinde çocuk şarkıları, öyküler ve programların olduğu ücretsiz dinlenilebilen bir radyo. Masal programları, sanat aktiviteleri, şiir programları ve daha fazlası.



Eğlenceli dans videoları

INSTAGRAM'DA 111cassaba hesabında her hafta sonu saat 12.00'de, çocuklar için eğlenceli dans videoları paylaşılıyor.



Melih DEMİRTAŞ