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Haberler Cumartesi Karlı dağlar çiçek açtı

Karlı dağlar çiçek açtı

Ülkenin batı sahillerine bahar daha erken gelse de genellikle daha soğuk bir iklime sahip olan doğu bölgelerde ve yüksek kesimlerde bahar kendini yeni göstermeye başladı. Kuzular yavrulamaya, leylekler yuva kurmaya, çiçekler açmaya başladı. Doğa uyanıyor. Biz göremiyoruz. Bu güzellikleri evinize kadar getirdik. Siz de doğanın uyanışının bu güzel karelerine bakarak güzel günlerin yakın olduğunu hissedebilirsiniz.

Karlı dağlar çiçek açtı
Giriş Tarihi: 2.5.2020

TRABZON
Trabzon'da baharın gelişiyle canlanan doğada çiçek açan ağaçlar, Zağnos Vadisi Parkı'nda bulunan tarihi konaklar şimdi daha da güzel görünüyor.

BİTLİS
Bitlis'in Hizan ilçesi doğanın canlanması ve çiçek açan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Çeşit çeşit yaban çiçekleriyle renklenen ovalar, çam ve meyve ağaçlarıyla güzel manzaralara sahne oldu.



ELAZIĞ
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en eski şehirlerinden biri olan Elazığ'ın Palu ilçesi, yaklaşık 7000 yıllık tarihi ve doğası ile görenleri etkiliyor. Murat Nehri havzasında kurulu şehir, meşe ormanları, çağlayan dereleri ile ilkbaharın tüm güzelliklerini sergiliyor.



BİNGÖL
İlkbaharın gelmesiyle Bingöl ovası çiçeklerle süslendi. Bir yandan dağlardaki kar örtüsü, diğer yandan ovada açan papatya ve lalelerin bir arada olması güzel görüntüler oluşturdu.

KONYA
İlkbahar mevsiminin müjdecisi leylekler hava sıcaklıklarının artmasıyla Konya'nın Beyşehir ilçesindeki "Leylekler Vadisi"ndeki yuvalarına gelip yerleşmeye başladı. Seydişehir ilçesinde Antalya yolu üzerindeki İçeri Kışla mevkisi ise ilkbahar mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü.



TUNCELI
Tunceli'nin, Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor. ilkbaharın gelişiyle açan ters laleler, görenleri hayran bırakıyor.

SANLIURFA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Uzunbacak kuşu baharın habercisi olarak etrafta salınmaya başladı.

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