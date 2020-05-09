Liseli Ramazan mucit oldu

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı (18) ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta, en yakın yerleşim yeri olan Çövenni Yaylası'na 5 kilometre uzaklıktaki Kozluca mevkiindeki evlerinde yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik, internet yok, televizyon yok. En yakın bakkal 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy'de. Köyceğiz'de yatılı okuyan, okul dışındaki zamanlarını babası Yakup (46), annesi Firdevs (42) ve kardeşi İsa (7) ile geçiren Ramazan, elektrik sorununu az da olsa dinamo ile çözdü. Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor. İlkokul yıllarında icatlar için çalışmaya başladığını söyleyen Ramazan, "Ben mecburiyetten mucit oldum. Hayatımız burada az miktarda akan kaynak suyuna bağlı. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Su yetersiz olduğu için televizyon ve buzdolabı çalıştıracak kadar elektrik üretemiyoruz" dedi.

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GÜNEŞ VE SUYU KULLANDI

Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, güneş enerjisi ile çalışan, plastik yoğurt kovasından süpürge de icat eden Ramazan, ihtiyaçlardan icatların doğduğunu söyledi, "Hiç bir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLAR: FERDİ YAVUZ

SIFIR İMKANLA BAŞARDI

İcatları için motosiklet ve otomobillerin hurda parçalarından faydalanan Ramazan, kendisine malzeme desteği verilmesini istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) okumak ve TÜBİTAK'ta bilimsel çalışmalar yapmak istediğini dile getiren Ramazan'ın babası Yakup Kargılı da destek bulması halinde oğlunun çok önemli icatlar yapabileceğini belirterek, "Bu şartlarda, neredeyse sıfır imkânla bunları yapabiliyorsa, imkan sağladığında neler yapar. Ben yazları otellerde çalışıyorum. Eşim pazarcılık yapıyor. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Küçük oğlum İsa da ağabeyine bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyor" dedi.

Adem ÜLKER