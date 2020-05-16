Christian Dior ’dan tarifler

Dior, dijital bir yemek kitabı ile izolasyonunuza farklı lezzetler katıyor! Christian Dior'un en sevdiği yemeklerin olduğu 1972 basımı yemek kitabının dijital versiyonunu yayınlayan Dior, 'La Cuisine Cousu-Main' (Terzi Yapımı Yemekler) adlı kitap ile yemek denemelerinize Couture ve Fransız bir dokunuş katıyor. Christian Dior'un en sevdiği tarifler, İtalyan moda çizimi sanatçısı Rene Gruau tarafından çizildi. Kısaltılmış dijital versiyonda, tatlı ve tuzlu tariflere kolayca erişebilirsiniz. Dior zerafetini omlet suflelerine, beyaz peynir ile doldurulmuş tavuklara ve İngiliz kremalı çikolata tatlılarına yansıtan bu yemek kitabını hem İngilizce hem de Fransızca dilinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz.